İsmail Haniye İçin Katar'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesinin ardından, Katar’ın başkenti Doha’da son yolculuğuna uğurlandı. Doha’da yer alan İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Haniye Luseyl kentinde toprağa verildi.

İsmail Haniye, dün İran'da binlerce kişinin katıldığı bir törenle anılmıştı. Naaşı, Tahran’daki törenin ardından bir süredir yaşadığı Katar’a nakledilmişti. Bugün ise Doha’da düzenlenen cenaze törenine Arap ve İslam dünyasından birçok liderin katılması bekleniyordu. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişi, cenaze törenine katılmak için camiye akın etti. Tören geniş bir gazeteci grubu tarafından da takip edildi.

Haniye’nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyinde yer alan Luseyl kentinde defnedildi.

İsmail Haniye’nin Hayatı ve Mücadelesi

İsmail Haniye, 1963 yılında Gazze Şeridi’ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Filistin davasının önemli isimlerinden biri olan Haniye, 1980’li yıllarda direniş hareketine katıldı. 1989’da Birinci İntifada sırasında Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve 3 yıl cezaevinde kaldı. Serbest bırakılmasının ardından 1992 yılında Güney Lübnan’a sürgün edildi. Sürgün sonrası Gazze’ye geri dönen Haniye, Filistin davası için mücadelesini sürdürdü.

1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Filistin’de yapılan seçimlerde Hamas’ın zafer kazanmasının ardından Haniye, hareketin Başbakan adayı olarak açıklandı. Bir yıl sonra evine düzenlenen füze saldırısından sağ kurtuldu.

2014 ile 2017 yılları arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığı görevini üstlendi. 2018 yılında ABD’nin terörist olarak tanımlaması sonrası Katar’a gitti ve Filistin davasını Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak sürgünde yürütmeye devam etti. Bu süre zarfında Haniye'nin sadece kendisi değil ailesi de hedefteydi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşini kaybetti.

Suikast ve Şehit Edilişi

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu şehit oldu. Haniye, Filistin davası için verdiği mücadelede Türkiye'yi hep yanında buldu. Son olarak Nisan ayında Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü ve Erdoğan'a Hamas hareketini Kuvay-ı Milliye'ye benzettiği için teşekkür etmişti.

Cenaze Töreni

Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılınan cenaze namazına Arap ve İslam dünyasından liderlerin yanı sıra çok sayıda halk katıldı. Tören boyunca güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu. Gazeteciler, cenaze törenini yakından takip etti ve törene katılan liderlerin mesajlarını kamuoyuna aktardı.

Şehit İsmail Haniye, cenaze namazının ardından Doha'nın kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedildi. Haniye’nin naaşının toprağa verilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı. Cenazeye katılanlar, Haniye’nin Filistin davasına yaptığı katkıları ve mücadeleci ruhunu anarak dualar etti.

Haniye’nin şehit edilmesi, Filistin davası için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Haniye’nin anısına düzenlenen törenler ve yapılan konuşmalar, onun mücadelesinin unutulmayacağını ve Filistin davasının devam edeceğini gösterdi. Haniye’nin ölümünün ardından yapılan açıklamalarda, Filistin halkının direnişine olan inanç ve bağlılığın sürdüğü vurgulandı.