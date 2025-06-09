İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin İsrail’in nükleer projelerine dair ele geçirdiği gizli belgelerin, bazı Avrupa ülkelerinin bu projelere sağladığı desteği belgelediğini iddia etti.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu belgeler bazı Avrupa devletlerinin İsrail’in askeri nükleer programına doğrudan dahil olduğunu gösterecek," dedi. İranlı yetkili, bu durumun nükleer silahların yayılmasını önlemeye çalışan Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu savundu.

"İran’ın barışçıl nükleer programı sürekli sorgulanırken, İsrail’in askeri nükleer faaliyetlerine göz yumulması kabul edilemez," diyen Bekayi, uluslararası kamuoyuna da çifte standart eleştirisi yöneltti.

“ABD ciddi değil, yaptırımlarla süreci sabote ediyor”

Bekayi, İran ile ABD arasında zaman zaman gündeme gelen nükleer müzakerelere de değinerek, yeni bir görüşme tarihinin belirlenmediğini söyledi.

"ABD’nin ardı ardına getirdiği yaptırımlar, müzakere sürecinde ciddi olmadığını ortaya koyuyor. Washington’ın bu çelişkili adımları, niyetleri hakkında şüphe uyandırıyor," ifadelerini kullandı. Gazze’ye giden geminin İsrail engellemesine Yılmaz'dan tepki! İçeriği Görüntüle

“Madleen gemisine müdahale korsanlıktır”

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere denize açılan Madleen adlı gemiye İsrail güçlerinin uluslararası sularda müdahale etmesi hakkında da konuşan İranlı sözcü, gemideki 12 kişinin alıkonulmasını “bir tür deniz korsanlığı” olarak tanımladı.

Bekayi, "Bu tür saldırılar sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda savaş suçu niteliği taşıyor," diyerek Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm küresel kurumları harekete geçmeye çağırdı.