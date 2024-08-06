Instagram'ın Yeniden Açılması İçin Geri Sayım Başladı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Türkiye'de dört gündür erişime kapalı. Bu durum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aldığı karar sonrası gerçekleşti ve kullanıcılar Instagram'ın ne zaman tekrar erişime açılacağını merakla bekliyor.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın tekrar erişime açılması için yürütülen çalışmalarda önemli aşamalar kaydedildiğini açıkladı. Sürecin çok uzamayacağını belirten Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılar hakkında detaylar verdi.

Toplumsal Hassasiyetlerin Önemi

Bakan Uraloğlu, "Biz toplumsal hassasiyetimizi ön plana çıkarıyoruz" diyerek, Türkiye'nin hassasiyetlerinin net bir şekilde Instagram yetkililerine iletildiğini vurguladı. Uraloğlu, "Bir şirketin kendi kuralları kadar, bizim ülkemizin de kanunları ve kuralları var. Bu kurallara uymak zorundalar" dedi.

Geniş Katılımlı Toplantılar

Instagram yetkilileriyle iki geniş katılımlı toplantı yapıldığını belirten Uraloğlu, ciddi bir aşama kaydedildiğini ve sürecin çok uzamadan Instagram'ın tekrar erişime açılacağını söyledi. Uraloğlu, "İstediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde engeli kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Özür Beklentisi

Uraloğlu, Malezya Başbakanı'nın erişiminin engellenmesi üzerine Instagram'ın özür dilediğini belirterek, "Bir özür beyanları bile hala yok. Biz de kendi değerlerimizi ve kanunlarımızı koruyacağız. Yasakçı bir yaklaşım içerisinde değiliz, yasaklı yaklaşım Instagram ve benzeri platformlardır" dedi.

Ne Zaman Açılacak?

Instagram'ın ne zaman açılacağına dair bilgi veren Uraloğlu, "Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Geri döndükleri an, buradan ayrıldık, dakikalar içerisinde bize geri döndüler 'evet bunlarda sıkıntı yok' dediklerinde açılmış olacak" dedi.

Katalog Suçlar

Instagram'ın yeniden erişime açılması için dikkate alınması gereken katalog suçlar şunlardır:

İntihara Yönlendirme

Çocukların Cinsel İstismarı

Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

Müstehcenlik

Fuhuş

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Yasa dışı Bahis

Ülkemizin Hassasiyetleri

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'de hizmet vermeye devam etmesi için ülkenin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirterek, "Bu platform Hamas terör örgütüdür diyor. YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizde hizmet ediyorsanız, bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız" dedi.