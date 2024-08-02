Sosyal Medya Platformu Instagram Türkiye’de Erişime Kapatıldı

Türkiye, popüler sosyal medya platformu Instagram’a yönelik ciddi bir hamle yaptı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Cuma sabahı itibariyle Instagram'a erişimi engelledi. BTK’nın resmi web sitesinden yapılan sorgulamalarda, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli 490.05.01.2024.-608983 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadesi yer aldı. Kararın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son günlerde yaşanan olaylar ve Instagram'ın belirli içerikleri engellemesi, bu karara zemin hazırlamış olabilir. Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediği iddiaları gündeme gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu konuda sert bir açıklama yapmıştı.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: “İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin’in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Heniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.”

Instagram’ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellemesi üzerine Altun’un bu açıklaması, Türkiye’de geniş yankı uyandırmıştı. Altun’un açıklamasında kullandığı sert ifadeler, Türkiye’nin sosyal medya platformlarına karşı daha sıkı denetim ve sansür politikalarını uygulama konusundaki kararlılığını göstermekteydi.

BTK'nın Instagram’a yönelik bu ani erişim engellemesi kararı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepki ile karşılandı. Birçok kullanıcı, sosyal medya platformları üzerindeki denetim ve kısıtlamaların artmasından duydukları endişeyi dile getirdi. Sosyal medyanın bilgi alışverişi ve ifade özgürlüğü açısından önemine vurgu yapan kullanıcılar, bu tür engellemelerin demokratik hakların kısıtlanması anlamına geldiğini savundu.

Öte yandan, bazı kullanıcılar ise Instagram’ın belirli içerikleri sansürleme politikasını eleştirerek, BTK’nın kararını desteklediklerini belirtti. Bu kullanıcılar, sosyal medya platformlarının tek taraflı kararlarla içerik sansürü yapmasının kabul edilemez olduğunu ve devletlerin bu tür platformlara karşı daha katı tedbirler alması gerektiğini savundular.

BTK’nın bu kararı, sosyal medyanın geleceği ve devletlerin bu platformlar üzerindeki denetim yetkisi konusunda önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir yandan sosyal medyanın özgür ve sınırsız bir alan olması gerektiği savunulurken, diğer yandan devletlerin ulusal güvenlik ve kamu düzeni gibi gerekçelerle bu platformları denetleme hakkına sahip olduğu görüşü savunuluyor.

Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılması, dünya genelinde de geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası medya kuruluşu, Türkiye’nin bu kararını haberleştirerek, sosyal medya özgürlüğü ve devletlerin bu alandaki denetim yetkisi konusundaki tartışmalara dikkat çekti.

Sonuç olarak, BTK’nın Instagram’a yönelik erişim engellemesi kararı, Türkiye’de ve dünya genelinde sosyal medya platformlarının geleceği ve devletlerin bu platformlar üzerindeki denetim yetkisi konusunda önemli bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Bu kararın uzun vadede sosyal medya kullanıcıları ve platformları üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.