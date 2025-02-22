İmamoğlu'na Sahte Diploma İddiası: Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, sahte diploma iddiaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Son dönemde siyasetin gündemini meşgul eden bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu’nun 26 Şubat tarihinde ifade vermek üzere çağrıldığı bildirildi.

Soruşturmanın Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddialarını içeren bir şikâyet üzerine harekete geçti. Soruşturma, "resmi evrakta sahtecilik" suçlaması kapsamında yürütülüyor. Yetkililer, bu süreçte İmamoğlu’nun öğrenim belgelerinin inceleneceğini ve iddiaların doğruluğunun araştırılacağını belirtti.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda farklı görüşler dile getirildi. İmamoğlu’nun destekçileri, soruşturmanın siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğunu öne sürerken, bazı çevreler ise iddiaların ciddiyetle incelenmesi gerektiğini savunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Süreciyle Eş Zamanlı Gelişmeler

Soruşturmanın, İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçimde tek aday olarak gösterilmesinin hemen ardından başlaması dikkat çekti. CHP’nin ön seçiminde 133 milletvekilinden 116’sının oyunu alarak öne çıkan İmamoğlu, bu süreçte siyasi kariyerinde önemli bir dönemeçte bulunuyor. Soruşturmanın tam da bu döneme denk gelmesi, siyasi yorumcular tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Bazı analistler, soruşturmanın İmamoğlu’nun siyasi kariyerini etkileyebileceğini öne sürerken, diğerleri ise bu tür iddiaların kamuoyunun gözünde siyasi bir baskı unsuru olarak algılanabileceğini ifade ediyor. Özellikle seçim sürecine yaklaşırken ortaya çıkan bu tür soruşturmaların, siyasi arenada yeni tartışmalara yol açacağı öngörülüyor.

Başsavcılık ile İlgili İkinci Soruşturma

Diploma iddialarına ek olarak, İmamoğlu hakkında başka bir soruşturma daha devam ediyor. Bu soruşturma, İmamoğlu’nun bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit içerikli ifadeler kullandığı ve bazı bilirkişileri hedef alarak yargı süreçlerine müdahale etmeye teşebbüs ettiği iddialarını kapsıyor.

Savcılık, bu açıklamaların yargının bağımsızlığına zarar verebileceği gerekçesiyle soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İmamoğlu'nun bu iddialar karşısında nasıl bir savunma yapacağı merak konusu olurken, kamuoyu sürecin adil bir şekilde yürütülmesini bekliyor.

Siyasi Yansımalar ve Kamuoyu Tepkisi

İmamoğlu’na yönelik açılan soruşturmalar, siyasi arenada geniş yankı buldu. CHP’li yetkililer, soruşturmayı “siyasi bir müdahale” olarak değerlendirirken, İmamoğlu’nun avukatları ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve yasal süreçte gerçeğin ortaya çıkacağını savundu.

Öte yandan, bazı siyasi analistler, bu tür soruşturmaların seçim öncesi dönemde kamuoyunun algısını etkileyebileceğini ve İmamoğlu’nun adaylık sürecini zorlaştırabileceğini ifade ediyor. Ancak İmamoğlu’nun, bu tür iddialara rağmen siyasi mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda ise soruşturmaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi gerektiği görüşü ön planda. Vatandaşlar, adaletin siyasi etkilerden uzak bir şekilde işlemesini bekliyor. Özellikle sosyal medyada farklı görüşler dile getirilirken, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerektiği vurgulanıyor.

Sonuç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması, siyasi gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Bu süreç, hem İmamoğlu’nun siyasi kariyerini hem de yaklaşan seçim sürecini doğrudan etkileyebilir. Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve kamuoyunun bu gelişmelere nasıl tepki vereceği, önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanacak.