İmamoğlu'ndan Çiftçilere Tohum desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye'si tarımda çıkmaza girmiş çiftçilere yağlık ayçiceği tohumu dağıtıyor. İstanbul'da toplam 68 bin 600 dekar alanda üretkim yapan 1592 çiftçiye, 2 bin 540 torba yağlık ayçicek tohulunun dağıtıtımını Silivri'de başlattı.

BETON İNSANIN KARNINI DOYURMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istanbullu çiftçilere 2 bin 541 torba yağlık ayçiçek tohumu dağıttı. Çiftçilerle biraraya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Tek derdimiz var; Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın" dedi. Başkan İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:" Bu şehirde bu kanal yapma sevdasında olan insanlara her yerde söylüyorum. 150 milyon metrekare araziyi daire, bina yapma niyetindeler. Beton, şehir insanın karnını doyurmuyor.Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmkişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efenidisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız".