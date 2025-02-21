İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Resmen Başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim için resmi başvurusunu avukatı aracılığıyla gerçekleştirdi. Başvurunun ardından partideki adaylık yarışı daha da hareketlendi.

Adaylık Başvurusu CHP Genel Merkezinde Yapıldı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, CHP Genel Merkezine giderek başvuru belgelerini Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’ye teslim etti. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Pehlivan, “Başvurumuzu tamamladık. Böyle önemli bir sürecin parçası olmak benim için büyük bir mutluluk ve onur. Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Pehlivan, adaylık için toplanan imza sayısı hakkındaki soruya ise, “Parti gerekli açıklamayı yapar” yanıtını vererek detaylı bilgi paylaşmadı.

Adaylık İçin En Az 20 Milletvekili İmzası Şart

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için CHP'nin en az 20 milletvekilinin imzasını toplamak gerekiyor. Bu süreç, 17 Şubat’ta başlamış olup Cuma günü saat 17.00’de sona erecek. İmamoğlu’nun gerekli imzaları toplayıp toplamadığı merakla beklenirken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olan yaklaşık 10 milletvekilinin ön seçime karşı oldukları ve imza vermeyecekleri belirtiliyor.

Dursun Çiçek de Adaylık Başvurusu Yaptı

İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’nin eski milletvekillerinden Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı. Çiçek’in adaylığı, parti içindeki rekabeti daha da artırırken, ön seçimin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Karar MYK Toplantısında Verilecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplanan imzaları Cumartesi günü yapacağı toplantıda değerlendirecek. Bu toplantıda, 23 Mart’ta düzenlenecek ön seçimde yarışacak adaylar resmen duyurulacak. Ön seçimin sonucunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek ve partinin seçim stratejisi şekillenecek.

Ön Seçim Süreci ve Beklentiler

CHP’nin aday belirleme sürecinde ön seçim yapılması, parti içi demokrasinin işletilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu, İstanbul’daki başarıları ve kamuoyu desteğiyle ön plana çıkarken, diğer adayların da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Ön seçim, partinin tabanının iradesini yansıtacak bir mekanizma olarak öne çıkarken, sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıklar titizlikle devam ediyor.