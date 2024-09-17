İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Güvenlik Sistemi Yolda

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarını güvence altına alacak yeni bir ödeme sistemini devreye sokuyor. 27 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu uygulama, dolandırıcılık olaylarını tamamen ortadan kaldırmayı ve ikinci el araç alışverişlerini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Bu yeni düzenleme, Türkiye Noterler Birliği ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçiriliyor ve ikinci el araç pazarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Ticaret Bakanlığı, bu yeni sistemin uygulanma şekline dair detayları açıkladı. Güvenli Ödeme Sistemi olarak adlandırılan bu yöntem, ikinci el araç satışlarının hem alıcı hem de satıcı için daha güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak. Satıcı, işlem sürecini güvenli ödeme aracılığıyla başlatarak dolandırıcılık riskini tamamen ortadan kaldıracak. Alıcı ise satış işlemi tamamlanmadan önce bir aracı kuruluşa ödeme yapacak ve noter onayından sonra para doğrudan satıcının hesabına geçecek. Bu sayede, iki tarafın da güvenli bir şekilde ticaret yapması sağlanmış olacak.

Sistem, alıcı ve satıcı arasında doğrudan para transferi yerine güvenli bir hesap üzerinden işlem yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Araç satış işlemi noter tarafından onaylanana kadar para, güvenli hesapta bekletiliyor ve noter onayının ardından satıcının hesabına geçiyor. Böylece araç alım satım sürecinde yaşanabilecek dolandırıcılık vakaları ortadan kaldırılmış olacak.

Dolandırıcılık Vakalarına Son

İkinci el araç satışlarında dolandırıcılık vakaları yıllardır sektördeki en büyük sorunlardan biri olarak kabul ediliyordu. Alıcılar, genellikle paralarını satıcılara teslim ettikten sonra aracı üzerine alamama ya da satıcının sahte belgelerle işlem yapması gibi problemlerle karşılaşıyorlardı. Aynı şekilde satıcılar da, ödemelerini zamanında alamama riskiyle karşı karşıya kalabiliyordu. Yeni Güvenli Ödeme Sistemi, bu tür vakaların yaşanmasını önleyerek, dolandırıcılığın tarih olmasını amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın duyurusuna göre, bu sistem yalnızca dolandırıcılık vakalarının önüne geçmekle kalmayacak, aynı zamanda sektördeki kayıt dışılığı da azaltacak. Sistem, tüm işlemlerin güvenli bir şekilde kaydedilmesine olanak tanıyacak ve böylece devletin vergi kayıplarının da önüne geçilmiş olacak.

Kayıt Dışılığa Karşı Mücadele

Güvenli Ödeme Sistemi, yalnızca dolandırıcılık olaylarını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda sektördeki kayıt dışılığın da önüne geçmeyi hedefliyor. İkinci el araç pazarında yıllardır süregelen kayıt dışı işlemler, devletin önemli vergi kayıplarına neden oluyordu. Yeni sistem sayesinde her bir işlem kayda alınacak ve tüm süreçler yasal çerçevede yürütülecek. Bu durum, hem tüketicilerin hem de devletin daha güvenli bir ticaret ortamında kazançlı çıkmasını sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yeni sistemin kayıt dışı araç satışlarının azaltılması konusunda da ciddi katkı sağlayacağını belirtiyor. İkinci el araç ticaretinin daha şeffaf bir yapıya kavuşması, sektördeki güven ortamını da artıracak ve araç alışverişlerinin daha profesyonel bir şekilde yapılmasına olanak tanıyacak.

27 Eylül’de Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Güvenli Ödeme Sistemi’nin 27 Eylül’den itibaren zorunlu hale geleceği bildirildi. Bu tarihten itibaren, ikinci el araç alım satım işlemlerinde bu sistem kullanılmadan işlem yapılamayacak. Alıcı ve satıcılar, sistem üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yaparak dolandırıcılık risklerini tamamen ortadan kaldırmış olacak.

Sistemle ilgili yapılan tanıtım videolarında da, uygulamanın nasıl işleyeceği adım adım anlatılıyor. Alıcı, satıcı ve noter arasında oluşturulan güvenli ödeme köprüsü sayesinde, işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanacak. Böylece hem alıcı hem de satıcı için en güvenilir ödeme şekli oluşturulmuş olacak.

Yeni Dönem Başlıyor

Bu yeni sistem, hem araç alıcılarını hem de satıcılarını koruyacak önemli bir adım olarak görülüyor. Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, yalnızca ikinci el araç pazarında değil, gelecekte farklı ticaret alanlarında da kullanılabilecek bir model sunuyor. Sistem, araç alım satım işlemlerinde güvenlik standartlarını yükselterek sektördeki güven ortamını güçlendirecek.