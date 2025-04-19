Sinyal Kesici Skandalında Şok Detaylar: İBB Kasasından 84 Cihaz Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını içeren soruşturma derinleştikçe, kamuoyunun gündemini sarsan yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Son olarak, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık döneminde belediye bütçesinden 84 adet sinyal kesici jammer cihazı alındığı ve bu cihazların belirli noktalarda kullanıldığı tespit edildi. Sinyal kesici cihazların yasal çerçeve dışındaki bu kullanımı, hem teknik takipten kaçma çabası olarak değerlendirildi hem de hukuki süreci alevlendirdi.

Teknik Takipten Kaçış İçin Kullanılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet birimleri tarafından hazırlanan teknik raporda, jammer cihazlarının yasa dışı faaliyetleri gizlemek amacıyla edinildiği belirtildi. Rapora göre, bu cihazlar özellikle başkanlık makamı, konut, bazı iştirak şirketlerinin binaları ve suç örgütü üyelerinin sıkça buluştuğu alanlarda aktif şekilde kullanıldı. Bu adımın amacının teknik dinleme ve izleme faaliyetlerini engellemek olduğu kaydedildi.

Jammerlar Yasaya Aykırı Kullanıldı

Türkiye'de yalnızca belirli güvenlik kurumlarının izinli olarak kullanabileceği jammer cihazlarının, kamu kurumu çatısı altında özel amaçlarla kullanılması dikkat çekti. İletişim ve telsiz sinyallerini bloke eden bu cihazların, Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telsiz Kanunu’na aykırı şekilde temin edilip kullanılması, ciddi cezai sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumun hem idari hem de cezai açıdan ciddi yaptırımlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Ödemeler Belediye Kasasından Yapıldı

Yapılan incelemelerde, 84 jammer cihazının belediye bütçesinden karşılandığı ve bu alımın kurumsal ihtiyaçlar bahanesiyle kamufle edildiği anlaşıldı. Savcılığa sunulan raporda, cihazların temin süreci, fatura kayıtları ve ödeme belgeleri detaylı şekilde yer aldı. Özellikle bu alımların büyük bir kısmının son dönemlere denk gelmesi, cihazların suç örgütü faaliyetleriyle eş zamanlı kullanılmasını gündeme taşıdı.

Kritik Binalarda Aktif Kullanım İddiası

Rapora göre, sinyal kesici cihazlar yalnızca İmamoğlu’nun makamı ya da konutuyla sınırlı kalmayıp, İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Medya AŞ ve Kültür AŞ gibi iştiraklerin idari merkezlerinde de aktif olarak kullanıldı. Bu alanların suç örgütü olarak adlandırılan yapı tarafından toplantı ve görüşme yeri olarak kullanıldığı öne sürülüyor. Cihazların iletişim sinyallerini engelleyerek yasa dışı faaliyetlerin izlenmesini önlemeye yönelik olduğu savunuluyor.

İddialar Derinleşiyor

İmamoğlu hakkında daha önce yöneltilen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarının ardından bu jammer detayı da dosyaya eklenmiş durumda. Güvenlik kaynakları, bu tür teknolojilerin organize yapılar tarafından yasa dışı faaliyetlerin takibini önlemek amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Savcılık, söz konusu jammerların ne şekilde alındığı ve kimler tarafından aktif kullanıldığına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Hukuki Süreç Genişleyebilir

Uzmanlar, sinyal kesici jammer kullanımının sıradan bir yönetim kusuru olmanın ötesinde, bilerek ve planlı şekilde gerçekleştirildiği kanaatine varılması halinde, söz konusu kişilere ağır cezalar uygulanabileceğini ifade ediyor. Bu tür cihazların kullanımı yalnızca izinli güvenlik kurumlarıyla sınırlı olup, özel ve kamu tüzel kişiliklerince kullanımının kesin biçimde yasak olduğu vurgulanıyor.