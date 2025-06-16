Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerle, yeni başkanlar ve üyeler belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu’nun, 1. Daire Başkanlığına ise Turan Kuloğlu’nun seçildiğini duyurdu.

Daire üyeleri de belli oldu

Tunç’un açıklamasına göre, HSK 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han seçildi. 1. Daire üyeleri ise Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir’den oluştu.

Tunç’tan “hayırlı olsun” mesajı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni başkanlara ve daire üyelerine başarılar dileyerek, “Görevlerinin yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

HSK’nın yeni yapılanmasıyla birlikte, yargı alanındaki atama ve disiplin süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi bekleniyor.