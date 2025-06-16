Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-119 numaralı bot, Ege Denizi’nde hareket halindeki bir lastik botu tespit etti.

Lastik bottan 13’ü çocuk 34 göçmen çıktı

Durdurulan botta yapılan incelemede, aralarında 13 çocuğun da bulunduğu toplam 34 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak işlemleri için gerekli birimlere teslim edildi.

Göçmenler merkeze sevk edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.

Ege Denizi üzerinden Avrupa’ya geçiş girişimleri sürerken, güvenlik birimleri bölgede devriye faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.