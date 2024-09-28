İsrail, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın Öldürüldüğünü Açıkladı, Beyrut ve Çevresinde Büyük Göç Hareketi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Bu saldırı, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmaların en şiddetlilerinden biri olarak kaydedildi. İsrail savaş uçakları, başta Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki gibi kritik bölgelerde bulunan binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail’in Beyrut’a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırılar, Beyrut’un güneyinde yoğun olarak yer alan Hizbullah hedeflerine odaklandı. Özellikle Dahiye bölgesindeki saldırılar, büyük yangınlara ve ciddi yıkımlara yol açtı. İsrail, bu bölgedeki saldırıları Hizbullah’ın "mühimmat sakladığı" iddiasıyla meşrulaştırdı ve bu doğrultuda hem başkentte hem de güney bölgelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

İsrail’in bu operasyonları sırasında, başkent Beyrut’tan güneydeki Sur kentine, doğudaki Bekaa bölgesine kadar geniş bir alanda birçok yerleşim bölgesi hedef alındı. Bu saldırılar sonrasında Beyrut sokaklarında güvenli yer arayışında olan birçok Lübnanlı vatandaş geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Hükümet yetkilileri ise durumu kontrol altına almakta zorluk çekiyor.

Lübnan'da Göç Dalgası

İsrail saldırılarının ardından, özellikle Hizbullah’ın kontrolündeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru ciddi bir göç hareketi başladı. AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, saldırıların şiddeti karşısında binlerce kişinin başkent Beyrut’un daha güvenli bölgelerine ve ülkenin kuzeyine doğru hareket ettiğini belirtti. Saldırıların devam etmesi ve güvenlik endişeleri, göç dalgasının hızlanmasına neden oldu.

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırılar sırasında birçok bina yıkıldı ve geniş çaplı yangınlar meydana geldi. Başkentteki kaos, sağlık ve kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırdı. Özellikle Dahiye bölgesinde yaşayan birçok aile, evlerini terk ederek kuzeydeki akrabalarının yanına gitmek zorunda kaldı. Hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları, güvenli alanlarda geçici barınma hizmeti sunmaya çalışsa da, saldırıların devam etmesiyle bu yardımlar yetersiz kalmaya başladı.

Saldırıların Uluslararası Yankıları

İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğünü duyurması, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Bu gelişme, yalnızca Lübnan’da değil, tüm Orta Doğu’da yankı buldu. Hizbullah yetkilileri ise henüz bu ölüm haberini doğrulamadı. Ancak, Nasrallah’ın öldürülmesi, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların daha da şiddetlenmesine neden olabilir.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, tarafları itidale çağırdı ve çatışmaların durdurulması için diplomatik girişimlerde bulunmaya başladı. Lübnan’daki saldırıların sivillere verdiği zarar nedeniyle Birleşmiş Milletler de insani yardımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ancak, İsrail ve Hizbullah arasındaki uzun süredir devam eden düşmanlık, barış görüşmelerinin önünde büyük bir engel olarak duruyor.

Sonuç

İsrail ordusu, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü açıklarken, Beyrut’un güneyindeki saldırılar sonucunda şehirde büyük bir yıkım ve göç dalgası yaşanıyor. Bölgedeki gerilim, yeni çatışmaların önünü açabilirken, uluslararası topluluk çatışmaların son bulması için diplomatik çözüm arayışına yöneliyor. Ancak bölgedeki durumun ne yönde evrileceği ve Hizbullah’ın nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu.