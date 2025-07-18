Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21-22 Temmuz tarihlerinde toplam üç borçlanma aracı için doğrudan satış yöntemiyle ihraç gerçekleştirecek. Satışlar, iç borçlanma stratejisi kapsamında hem Türk lirası hem de döviz cinsinden yapılacak.

21 Temmuz’da TL cinsi kira sertifikası

Bakanlığın iç borç ihraç takvimine göre, 21 Temmuz Pazar günü 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli TL cinsi kira sertifikası doğrudan satışla yatırımcılara sunulacak.

22 Temmuz’da dolar cinsi iki ihraç

22 Temmuz Pazartesi günü ise dolar cinsi iki farklı menkul kıymetin doğrudan satışı yapılacak:

1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvili

1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası

Böylece Hazine, temmuz ayının ikinci yarısında hem yerel hem de yabancı para birimi üzerinden borçlanmasını çeşitlendirmiş olacak.