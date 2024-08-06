Yahya Sinvar, Hamas'ın Yeni Siyasi Büro Başkanı Kimdir?

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurdu. Peki, Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar'ın Hayatı ve Eğitimi

Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail Tarafından Tutuklanmaları

Sinvar, İsrail tarafından ilk kez 1982 yılında tutuklandı ve dört ay hapis yattı. İkinci tutuklanması ise 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla gerçekleşti. 1988'de yeniden tutuklanan Sinvar, dört kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum edildi ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'taki Rolü

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 11 Ekim 2011'de serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu. 2017 yılında İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanlığı görevine getirildi. Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu aktarıldı.

Mecd Gücü'nün Kurucusu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından biri olan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusudur. Sinvar, Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenmiş ve bu nedenle basında çokça yer almayan bir isim olarak bilinmektedir.

Uluslararası Adalet Divanı ve İsrail'in Suçlamaları

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak göstermektedir.

Gelecek Beklentileri

Yahya Sinvar'ın Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı olarak atanması, örgütün gelecekteki stratejilerinde ve politikalarında önemli bir rol oynayacaktır. Sinvar'ın liderliği altında, Hamas'ın İsrail ve diğer bölgesel aktörlerle ilişkilerinin nasıl şekilleneceği merakla beklenmektedir.