Yılbaşı Büyük İkramiyesi ile Neler Alınabilir?

Milli Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi, 2025’ten 2026’ya geçiş döneminde 800 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Bu miktar, birçok kişinin hayallerini süslerken, aynı zamanda önemli bir alım gücü sunuyor. Yıllar içinde nominal olarak artan piyango ikramiyeleri, enflasyon karşısında değer kaybetmiş olsa da, hâlâ büyük yatırımlar yapmak için kullanılabilecek bir tutar olarak öne çıkıyor. Peki, bu ikramiye ile neler yapılabilir?

Yılbaşı İkramiyesinin Vergisi

Yılbaşı büyük ikramiyesi, 800 milyon TL olarak belirlenmiş olsa da, talihlinin eline geçecek net miktar daha düşük olacaktır. Türkiye'de, Milli Piyango şans oyunları kapsamında 53.339 TL üzerindeki ikramiyeler, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince yüzde 20 vergiye tabidir. Bu durum, ikramiyenin net değerini 640 milyon TL’ye düşürmekte, dolayısıyla 160 milyon TL’nin devlete vergi olarak ödenmesi gerekmektedir.

İkramiyenin Döviz Karşılığı

640 milyon TL’nin döviz karşılığı ise 27 Aralık 2025 itibarıyla 14 milyon 940 bin 181 dolar olarak hesaplanmaktadır. Eğer Avrupa'da harcama yapmayı planlıyorsanız, bu miktar yaklaşık 12 milyon 688 bin Euro’ya denk gelmektedir. Bu döviz değerleri, ikramiyenin uluslararası piyasalardaki alım gücünü de gözler önüne sermektedir.

Altın Yatırımı Olarak İkramiye

Yılbaşı ikramiyesi, altın yatırımı yapmak isteyenler için de önemli fırsatlar sunmaktadır. 6.353,5 TL’den gram altın alındığında, talihli 100 bin 731 adet gram altın alabilir. Bu da yaklaşık olarak 100 kilogram altın demektir. Altın, birçok yatırımcı için güvenli bir liman olarak değerlendirildiğinden, bu miktar ciddi bir yatırım anlamına gelmektedir.

Mevduat Yatırımı ile Elde Edilecek Gelir

Eğer ikramiye mevduata yatırılırsa, yüzde 45,28 faiz oranı üzerinden hesaplandığında, aylık brüt gelir 25 milyon 400 bin TL civarında olacaktır. Ancak, stopaj kesintisi sonrasında bu miktar yaklaşık 21 milyon TL’ye düşmektedir. Faiz oranlarının değişkenlik gösterebileceği göz önüne alındığında, bu durum yatırımcıların alacakları getiriyi etkileyecektir.

Konut Yatırımı Seçenekleri

Büyük ikramiye ile konut yatırımı yapmak isteyenler için de çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre, İstanbul’da metrekare fiyatı 68 bin 722 TL olan 100 metrekarelik konutlardan 93 adet alınabilmektedir. Bu durum, piyango kazananlarının gayrimenkul alanında önemli bir yatırım yapma imkânı sunduğunu göstermektedir.

Borsa Yatırımı Olanakları

Borsa yatırımcıları için de 640 milyon TL ile önemli fırsatlar ortaya çıkmaktadır. BIST 100 endeksinin en değerli şirketlerinden biri olan Aselsan (ASELS) hisselerinden alınabilecek pay sayısı, 26 Aralık 2025 kapanış fiyatı olan 226,1 TL üzerinden hesaplandığında 2 milyon 830 bin 606 paya ulaşmaktadır. Ancak, büyük çaplı bir hisse alımının piyasa dengesini bozabileceği ve dikkatli bir strateji gerektirdiği unutulmamalıdır.

Yılbaşı büyük ikramiyesi, bireyler için çeşitli yatırım fırsatları sunarken, aynı zamanda dikkatli bir planlama ve strateji oluşturmayı da gerektirmektedir. Bu nedenle, ikramiyenin değerlendirilmesi konusunda her bireyin kendi hedef ve risk algısına uygun kararlar alması önemlidir.