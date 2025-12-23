Türkiye Sudan’daki Zulmü Kınadı

Türkiye, Sudan'daki insani durumun aciliyetine dikkat çekerek, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konudaki görüşlerini aktardı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Ahmet Yıldız, Sudan'da yaşanan sivil zulmü kınadı ve acil insani yardım çağrısında bulundu. Bu açıklama, Sudan'daki insani krizin derinleştiği bir dönemde yapıldı.

Sudan'daki Son Gelişmeler

BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oturumda, Yıldız, Sudan'daki son gelişmeleri değerlendirerek, "HDK'nın sivillere karşı uyguladığı zulmü şiddetle kınıyoruz" dedi. Yıldız, ayrıca, Sudan'ın dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden birini yaşamakta olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Faşir ve Kurdufan bölgelerindeki son olaylardan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

İnsani Yardım İhtiyacı

Yıldız, Sudan'daki insani yardım ihtiyacının aciliyetine vurgu yaparak, ilgili bölgelere acil erişim sağlanması gerektiğini dile getirdi. 13 Aralık'ta Güney Kurdufan'ın Kadugli kentinde BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Yıldız, bu olayda 6 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini ve 8'inin yaralandığını da hatırlattı.

Türkiye'nin Yaklaşımı

Türkiye'nin, Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını savunduğunu belirten Yıldız, bu ilkenin Türkiye'nin bölgeye ve Afrika'ya yönelik yaklaşımının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yıldız, çatışmayı sona erdirmek amacıyla bölgesel ve uluslararası girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm ancak meşruiyet ve diyalog yoluyla bulunabilir" şeklinde konuştu.

Sudan'daki Çatışmaların Etkileri

Sudan, 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana ordu ile HDK arasında süregelen şiddetli çatışmalara sahne olmaktadır. Bu çatışmalar, dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açarak, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştur. HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürmektedir.