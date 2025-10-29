Türk ve BAE Sağlık Sektörü Temsilcileri İstanbul’da Buluştu

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sağlık sektörü temsilcileri, İstanbul’da gerçekleştirilen alım heyeti etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve BAE’nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen organizasyona, 62 firma katıldı ve bu süreçte 400’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Etkinlik, tıbbi cihazlar, ilaçlar, OTC ürünleri ve diş sağlığı sektörlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. BAE’den 12 firma, Türkiye’den ise 50 sağlık sektörü temsilcisi İstanbul’da bir araya gelerek ticari işbirliklerini güçlendirmek amacıyla çeşitli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler, yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesine olanak tanıdı.

BAE Heyetinin Ziyareti ve İncelemeleri

Etkinlikte BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve Misyon Başkan Yardımcısı Moza Alhosani, katılan firmaları ziyaret ederek Türk sağlık altyapısı hakkında bilgi aldı. İKMİB Tıbbi Cihaz Komitesi Üyesi ve TİM Delegesi Adil Boz ile İKMİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Yılmaz, BAE heyetiyle görüşerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, etkinliğin ikinci gününde BAE’li firma temsilcileri, Türk sağlık sanayisinin üretim tesislerini yerinde görmek üzere saha gezilerine katıldı.

BAE’nin Türk Sağlık Sektörü İçin Önemi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk sağlık sektörünün küresel ölçekte büyümesi için yürütülen faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Pelister, BAE’nin sağlık sektörü açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “İleri teknolojiye, inovasyona ve kaliteye dayalı üretim gücümüzle bu pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Pelister, ayrıca eczacılık ürünleri ihracatının 2024'te yüzde 1,59 artışla 1,55 milyar dolara yükseleceğini, 2025’in ilk 9 ayında ise yüzde 16 artışla 1,28 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. BAE’ye yapılan eczacılık ürünleri ihracatının son 9 ayda 8 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Pelister, bu tür organizasyonların firmaların yeni pazarlara açılması ve ihracatını artırması açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, sektörün küresel rekabet gücünü artıracak her adımı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.