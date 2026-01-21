Dolar
Haberin Gündemi Gündem TOKİ Trabzon Kura Çekimi 2026: Tarih ve Saat Bilgisi

TOKİ Trabzon Kura Çekimi 2026: Tarih ve Saat Bilgisi

Yayınlanma
14
TOKİ Trabzon Kura Çekimi 2026: Tarih ve Saat Bilgisi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde, Trabzon'da gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ tarafından düzenlenen bu proje, 500 bin konutu kapsıyor ve Trabzon’da yapılacak sosyal konutlar için başvuruların tamamlanmasının ardından, hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura heyecanı yaşanıyor. İlgili vatandaşlar, kura tarihini ve sonuç takvimini merakla bekliyorlar.

Kura Çekimi Ne Zaman ve Saat Kaçta Yapılacak?

Trabzon'da yapılacak olan sosyal konut kura çekimi, 21 Ocak 2026 tarihinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, toplamda 3.734 konut için yapılacak ve bu sayede birçok vatandaşın ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşması sağlanacak. TOKİ, kura sürecini resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Kura sonrasında, asil ve yedek hak sahiplerinin listesi kamuoyuna açıklanacak.

Trabzon Sosyal Konut Projesi İlçe Kontenjanları

Trabzon'da hayata geçirilecek olan TOKİ konutları, nüfus yoğunluğu ve yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ilçelere dağıtılmıştır. Toplamda 3.734 konutun yapılacağı projede, bazı ilçelerdeki kontenjanlar şu şekildedir: Trabzon Merkez'de 2.000 konut, Akçaabat'ta 500 konut, Yomra'da 300 konut, Araklı'da 130 konut, Beşikdüzü'nde 50 konut, Dernekpazarı'nda 32 konut, Düzköy'de 79 konut, Köprübaşı'nda 24 konut, Maçka'da 150 konut, Sürmene'de 50 konut, Şalpazarı'nda 100 konut, Tonya'da 69 konut, Of'ta 50 konut, Arsin'de 50 konut ve Vakfıkebir'de 150 konut yer alıyor.

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin isim listesi dijital platformlar üzerinden erişime açılacaktır. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sonuçları takip edebilecekler. Bu süreç, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.

#Toki 500 Bin Konut Projesi
#Trabzon
