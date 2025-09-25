Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri

Spor yorumculuğundaki keskin analizleriyle dikkat çeken Serdar Ali Çelikler, medya dünyasında uzun yıllardır kendine sağlam bir yer edinmiştir. 16 Mart 1975 tarihinde Van'da doğan Çelikler, köklerinin Kars’a dayandığını belirtmektedir. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam eden Çelikler, mezuniyetinin ardından medya kariyerine adım atarak spor dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir.

Kariyerinin Başlangıcı ve Gelişimi

Serdar Ali Çelikler, yazarlık kariyerine 1997 yılında bir dergide başlayarak ilk adımlarını atmıştır. Ardından Yeni Yüzyıl gazetesinde ekonomi muhabiri olarak görev almış, 2002 yılında Sabah grubuna katılarak spor basınındaki yerini sağlamlaştırmıştır. 5,5 yıl boyunca FotoMaç gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Çelikler, daha sonra Sabah gazetesinin spor servisinde müdürlük yapmıştır. Bu süreçte spor medyasındaki etkisini artırarak adını duyurmuştur.

Ekranda Yükselişi ve Dijital Yorumculuk

2009 yılında Habertürk'te spor yazarlığına başlayan Serdar Ali Çelikler, televizyon ekranlarında da sıkça yer almaya başlamıştır. NTV Spor, CNN Türk ve Haber Global gibi çeşitli kanallarda spor yorumculuğu yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2018 yılından itibaren dijital içerik platformu VOLE üzerinden yaptığı yorumlarla dikkat çekmektedir. Sert ve doğrudan ifadeleriyle tanınan Çelikler, futbol analizleriyle farklı kulüp taraftarları arasında hem beğeni hem de tartışma yaratmaktadır.

Spor Medyasında Öne Çıkan Olaylar

Çelikler, spor medyasında dikkat çeken tartışmalarla da gündeme gelmiştir. 2017 yılında Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen Yılın Spor Ödülleri’nde "Yılın Spor Yazarı" adayı olarak gösterilmiştir. 2018 yılında NTV Spor’daki "Kırmızı Çizgi" programında yaptığı bir yorum, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Maicon tarafından dava konusu olmuş, mahkeme Çelikler’in manevi tazminat olarak 3 TL ödeme yapmasına karar vermiştir. Bu olay, Çelikler'in medya kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Desteklediği Takım ve Özel Hayatı

Serdar Ali Çelikler, hangi takımı desteklediğini resmi olarak açıklamamıştır. Ancak, spor kamuoyunda yorumlarının Fenerbahçe’ye yakın olduğu düşünülmektedir. Sıklıkla sarı-lacivertli kulüp lehine yaptığı analizlerle bilinen Çelikler’in Fenerbahçe taraftarı olduğu yönünde güçlü bir kanaat bulunmaktadır. Özel yaşamına gelince, evli ve bir çocuk babası olan Çelikler, göz önünde olmasına rağmen özel hayatını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etmektedir.