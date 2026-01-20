Şahika Ercümen Kimdir? Dünya Rekortmeni Milli Dalışçının Hayatı

16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelen Şahika Ercümen, su altı sporlarındaki olağanüstü başarılarıyla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir isim olmuştur. Çocukluk döneminde ciddi bir astım rahatsızlığı ile mücadele eden Ercümen, bu zorluğun üstesinden gelmek için su sporlarına yönelmiş ve bu alanda profesyonel bir kariyer inşa etmiştir. Şu an 41 yaşında olan milli sporcu, profesyonel serbest dalgıç kimliğinin yanı sıra uluslararası dalış eğitmenliği ve beslenme uzmanlığı da yapmaktadır. Disiplinli ve azimli yaklaşımıyla tanınan Ercümen, her dalışında sınırları zorlayarak insan vücudunun potansiyelini keşfetmeye devam etmektedir.

Eğitim Hayatı ve Akademik Uzmanlık Alanları

Şahika Ercümen, sporcu kimliğini güçlü bir akademik altyapıyla desteklemektedir. Ortaöğrenimini Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olmuştur. Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden Ercümen, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi alarak sporcu beslenmesi üzerine uzmanlaşmıştır. Bu akademik bilgi birikimi, onun ekstrem dalışlar sırasında vücut performansını ve enerji yönetimini profesyonelce kontrol etmesini sağlamaktadır.

Dünya Rekorları ve Podyumları Süsleyen Madalyalar

1998 yılından bu yana su altı sporlarında aktif olarak yarışan Şahika Ercümen, kariyeri boyunca 100’den fazla madalya kazanmış ve pek çok Türkiye rekoru kırmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında peş peşe kırdığı dünya rekorları, uluslararası dalış camiasının dikkatini üzerine çekmiştir. Özellikle 2014 yılında, sadece iki gün arayla hem 91 metreye dalarak hem de paletsiz ip destekli kategoride 72 metreye ulaşarak çifte dünya rekoru kırmayı başarmıştır. Antalya Kaş’ta gerçekleştirdiği 110 metrelik dalış, Cumhuriyet tarihinin önemli başarılarından biri olarak kayda geçmiştir ve Ercümen, derinliklerdeki tüm resmi Türkiye rekorlarını elinde bulundurmaktadır.

Antarktika’dan Salda Gölü’ne Anlamlı Dalışlar

Başarılarını toplumsal farkındalık projeleri ile birleştiren milli sporcu, dünyanın en zorlu noktalarında anlamlı dalışlar gerçekleştirmektedir. Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı anısına Majestic batığına dalan Ercümen, Japonya’da Ertuğrul Fırkateyni için saygı duruşunda bulunmuştur. Antarktika’da tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde eden Ercümen, Salda Gölü’nden Baykal Gölü’nün buz altı sularına kadar birçok farklı ekosistemde rekor denemelerinde bulunmuştur. 2023 ve 2025 yıllarında Bahamalar ile Hatay’da yeni rekorlar kırarak başarısını pekiştirmiştir.

Sosyal Sorumluluk ve Devlet Nezdindeki Görevleri

Şahika Ercümen, profesyonel spor hayatının dışında çevre kirliliği ile mücadele, denizlerin korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin savunulmasına yönelik çalışmalara da aktif olarak katılmaktadır. Motivasyon ve doğru nefes teknikleri üzerine seminerler vererek geniş kitlelere ulaşmayı başaran sporcu, toplumsal duyarlılığı ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, 10 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi olarak atanmış ve bu görevle birlikte gençlerin gelişimine ve sosyal politikalara katkı sağlamaya devam etmektedir.