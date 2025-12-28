Dolar
Polisin Dikkatiyle Facianın Eşiğinden Dönüldü: 107 Nolu Odadan Cephanelik Çıktı

Polisin Dikkatiyle Facianın Eşiğinden Dönüldü: 107 Nolu Odadan Cephanelik Çıktı

Yayınlanma
14
Polisin Dikkatiyle Facianın Eşiğinden Dönüldü: 107 Nolu Odadan Cephanelik Çıktı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Motorize yunus polisi, şüpheli hareketler sergileyen bir sürücüyü durdurduktan sonra, sürücünün kaldığı otel odasında gerçekleştirdiği aramada silah ve mermi buldu. Olay, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Gelişimi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme'de 33 BRZ 95 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö. (19) hakkında üst araması yapıldı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen iki kişi, Ortaköy'deki bir otelde konakladıklarını belirtmişti. Ancak, ifadelerindeki çelişkiler üzerine, polis ekipleri otelin 107 nolu odasına baskın düzenlemeye karar verdi.

Otel Odasında Ele Geçirilen Silahlar

Baskın anı, otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, otel odasında gerçekleştirdiği aramada, katlamalı yatağın altında gizlenmiş halde örtüye sarılı bir kalaşnikof tüfek buldu. Ayrıca, odada yapılan detaylı aramada 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler, 38 adet kalaşnikof mermisi ve 99 adet tabanca mermisi de ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelilerin ciddi bir suç hazırlığı içinde olduğunu ortaya koydu.

Gözaltı ve Mahkeme Süreci

Olayın ardından, gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki genç, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerin daha önce toplam 7 adet suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

Bu olay, güvenlik güçlerinin dikkatinin ve hızlı müdahalesinin, olası bir felaketi önlemede ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul'da artan güvenlik önlemleri ve polis faaliyetleri, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla devam ediyor.

