Okul Müdürü Ender Kara'nın Sağlık Durumu ve Kimliği Hakkında Bilgiler

Mersin’in Anamur ilçesinde, Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu Müdürü Ender Kara, sabah saatlerinde 12 yaşındaki bir öğrencinin silahlı saldırısına uğradı. Olay, Kara'nın ağır yaralanmasına neden oldu ve şu anda yoğun bakımda tedavi edilmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, eğitim camiasında derin bir üzüntü ve endişe yarattı. Peki, Ender Kara kimdir ve sağlık durumu nedir?

Ender Kara Kimdir?

39 yaşındaki Ender Kara, Mersin’in Anamur ilçesindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda görev yapmaktadır. Eğitim alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Kara, mesleğinde disiplinli ve çözüm odaklı yaklaşımıyla biliniyor. Öğrencileriyle kurduğu sağlam iletişim, onu okul çevresinde saygın bir figür haline getirmiştir. Eğitimde kuralların ve disiplinin önemine inanan Kara, öğrencilerine karşı duyarlı bir tutum sergilemektedir.

Saldırı Anı ve Olayın Gelişimi

22 Aralık sabahı, Ender Kara okulun bahçesinde öğrencilerini karşılamak üzere görev yaparken, geçtiğimiz hafta elektrikli bisikletle okula geldiği için uyardığı 12 yaşındaki M.K. adlı öğrenci tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. M.K., sabah saatlerinde okula elinde silahla gelerek, doğrudan Kara’ya ateş açtı. Olay anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve bu görüntüler, saldırının ciddiyetini gözler önüne serdi.

Ender Kara'nın Sağlık Durumu

Saldırının ardından ağır yaralanan Ender Kara, ilk olarak Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Kara, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar, Kara’nın hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kara’nın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir iyileşme bilgisi verilmemiştir.

Soruşturma Süreci ve Eğitime Ara Verilmesi

Saldırıyı gerçekleştiren 12 yaşındaki öğrenci M.K. ile babası Y.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, okulda eğitime bir gün ara verildi. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye giderek Ender Kara’nın durumu hakkında bilgi aldı. Bu olay, eğitim kurumlarında güvenlik, öğrenci psikolojisi ve bireysel silahlanma gibi konular üzerine ciddi tartışmaları da gündeme getirdi.