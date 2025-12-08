Dolar
Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım

Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mersin'de Üretici Krizi: Maliyetler ve Teklifler Arasında Kalan Tarım
Okunma Süresi: 2 dk

Mersin'de topraksız tarım tesisi kuran genç bir üretici, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ürün maliyetini 10 TL olarak belirleyen üretici, marulunu 2 TL'ye bile satamadığı için iş yerini kapatma aşamasına geldi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, bu durumu yerinde inceleyerek tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üreticinin Yaşadığı Zorluklar

Üretici Süleyman Yenigün, topraksız tarım için tüm birikimini harcadığını ve maliyetlerin altında teklifler aldığını ifade etti. Yenigün, “Maliyetim 10 liranın üzerinde ama teklif 2 lira. Destek alamadım, serayı kapatmak zorunda kaldım. Komisyoncular kazanırken, üretici ve tüketici zarar görüyor” diyerek mevcut şartların sürdürülemez olduğunu belirtti. İşçilik maliyetlerinin 1,500 TL’ye dayandığı bir ortamda, düşük tekliflerle karşılaşmanın üreticiyi zor durumda bıraktığını dile getiren Yenigün, bu durumun sadece kendisini değil, tüm tarım sektörünü etkilediğini aktardı.

Politikaların Yeniden Değerlendirilmesi Gerekiyor

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, tarımda yaşanan bu krizin, mevcut politikaların yetersizliğinden kaynaklandığını vurguladı. Dinçer, “Ülkemizde çiftçilik yapanların yaş ortalaması 58’e ulaşmışken, genç bir girişimci tüm imkanlarını satarak tesis kurmuş. Ancak kendisine 10 TL’ye mal olan marullara sadece 2 TL fiyat verilmiş. Bu durumda üreticinin bu yükün altından kalkması mümkün değil” ifadelerini kullandı. Dinçer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı üreticilere destek sağlama konusunda acil adımlar atmaya davet etti. “Bu tesisler kurumaya terk edilmiş durumda. Üretici destek görmüyor, tüketici ise hayat pahalılığı nedeniyle 40-50 TL’ye marula bile erişemiyor. Böyle bir tarım ülkesi olamayız” şeklinde konuştu.

Tüketici ve Üretici Arasındaki Denge

Yenigün’ün ve Dinçer’in açıklamaları, tarım sektöründeki üretim ve tüketim dengesizliğini gözler önüne seriyor. Üreticinin düşük fiyatlarla karşılaşması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Aynı zamanda tüketicinin yüksek fiyatlarla karşılaşması, gıda erişimini zorlaştırıyor. Bu durum, gıda güvenliği açısından da endişe verici bir tablo oluşturuyor. Üreticilerin yaşadığı maliyet baskıları ve destek eksikliği, tarım sektörünün geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi, hem üretici hem de tüketici açısından büyük bir önem taşımaktadır.

