Leyla Mizrahi Yatakta Ölü Bulundu

İzmir'in tanınmış ailelerinden Özgörkey ailesi, 30 yaşındaki Leyla Mizrahi'nin ani ölümüyle büyük bir şok yaşadı. Leyla Mizrahi, Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'nın kızı olup, yalnızca altı ay önce bir bebek dünyaya getirmişti. Ailesi ve yakınları, sağlığı hakkında bilinen bir rahatsızlığı bulunmayan Mizrahi'nin beklenmedik ölümü karşısında derin bir üzüntü içindedir.

Olayın Gelişimi ve Ölüm Nedeni

Sabah saatlerinde meydana gelen olay, Leyla Mizrahi'nin yatağında ölü bulunmasıyla ortaya çıktı. Olay sonrası, aile üyeleri ve yakın arkadaşları, cenazenin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın ederek ölüm nedenini öğrenmeye çalıştı. Savcılık, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, Mizrahi'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. Bu durum, ailesi ve dostları için beklenmedik bir gelişme oldu.

Cenaze Töreni ve İlan

Leyla Mizrahi'nin kaybı, ailesi tarafından büyük bir acıyla karşılandı. Aile, Leyla Mizrahi için hazırlanan ölüm ilanında, “Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi. Mizrahi'nin cenaze namazı, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle vakti kılınacak ve ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Özgörkey ailesi ve dostları, Leyla Mizrahi'nin ani vefatını kabullenmekte güçlük çekiyor. Ailenin, bu zor günlerinde alacakları destek, toplumsal dayanışma açısından önem arz ediyor. Mizrahi'nin yaşamı, iş dünyasında ve sosyal çevresinde bıraktığı derin izlerle anılmaya devam edecek.