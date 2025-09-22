İGA İstanbul Havalimanı Üç Ödül Kazandı

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından Avrupa'nın "En İyi Havalimanı" unvanına layık görüldü. Bu prestijli ödül, havalimanının müşteri deneyimi ve yolcu kapasitesi gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirildiği ACI "Havalimanı Müşteri Deneyimi (CX) Akreditasyonu Programı" çerçevesinde verildi. İGA, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek en yüksek seviye olan 'Seviye 5' seviyesine yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Ödüller ve İGA Akademi

İGA İstanbul Havalimanı, havacılık sektöründe küresel ölçekte sürdürülebilir eğitim ve deneyim paylaşımını amaçlayan İGA Akademi ile de özel bir ödüle layık görüldü. Ödül, Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen Airport Experience Summit (Havalimanı Deneyim Zirvesi) etkinliğinde takdim edildi. ACI Dünya Genel Müdürü Justin Erbacci ve Dimitri Coll, İGA Akademi'ye bu ödülü sunarak havalimanının eğitim ve deneyim mimarlığında öncü bir rol üstlendiğini vurguladılar.

Gelecek Töreni ve Etkinlikler

İGA İstanbul Havalimanı, bu başarıyla birlikte dünya genelinde bu ödüle sahip olan dört havalimanından biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, İGA Akademi kapsamında gerçekleştirilen 20 bin 494 eğitimde katılımcı memnuniyet oranı yüzde 95’in üzerinde olarak kaydedildi. İGA İstanbul Havalimanı, önümüzdeki yıl 31 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında ödül törenine ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Bu etkinlikte, sektör liderleri ve uzmanlar bir araya gelerek yenilikçi stratejiler ve uygulamaları paylaşma fırsatı bulacak.

2026 yılındaki ödül töreninin İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen liderliğinde düzenlenmesi planlanıyor. Bu zirvede, Türk misafirperverliği anlayışı temelinde geliştirilen hizmetler ve deneyim odaklı yaklaşımlar uluslararası platformda sergilenecek.