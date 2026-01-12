Haksız Fiyat Uygulamalarına Karşı 2025 Yılında Ne Kadar Ceza Kesildi?

2025 yılında ticaret alanında yapılan denetimlerin sonuçları, haksız fiyat uygulamaları ve haksız ticaret uygulamalarına karşı yürütülen mücadelenin kapsamını gözler önüne serdi. Ticaret Bakanlığı, bu yıl içinde toplam 2,6 milyar lira para cezası kesildiğini açıkladı. Bu durum, piyasa dengesini koruma çabalarının ve tüketicilerin ekonomik refahını koruma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Denetimlerin Kapsamı ve Sonuçları

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilen piyasa denetimlerinde toplam 577 bin 771 firma ve 41 milyon 265 bin 285 ürün incelendi. Bu denetimler, fahiş fiyat, haksız ticaret ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla düzenlendi. Uygulanan idari para cezaları, özellikle otomotiv, emlak, kuyumculuk ve stokçuluk gibi sektörleri kapsayan 121 bin 649 gerçek ve tüzel kişiye yönelik gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda, aykırı fiillerde bulunan 5 bin 793 kişi ve kuruluşa toplam 969,8 milyon lira ceza kesildi. Ceza uygulamaları, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri nedeniyle 290,2 milyon lira, fahiş fiyat uygulamaları için 296 milyon lira, kuyumculuk sektöründe 19,3 milyon lira, emlak sektöründe 91,5 milyon lira ve otomotiv sektöründe 200 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin yapılan denetimlerde 73,6 milyon lira ceza uygulandı.

Tüketici Denetimlerinde Uygulanan Cezalar

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, 36 bin 208 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerin sonucunda aykırı eylemlerde bulunan 2 bin 123 kişi ve kuruluşa toplam 616,1 milyon lira idari para cezası verildi. Tüketici sözleşmelerindeki aykırılıklardan kaynaklanan ceza miktarı 325,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalardan ise 242,2 milyon lira olarak belirlendi. Ürün güvenliği denetimlerinden elde edilen ceza miktarı ise 48,5 milyon lira oldu.

İstanbul Örneği ve Genel Denetim Bilgileri

İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde 10 milyon 897 bin 125 ürün incelendi ve aykırılık tespit edilen 198 bin 415 ürün için 716,8 milyon lira ceza kesildi. 2025 yılı sonunda, Türkiye genelinde 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla 419 bin 914 firma denetlendi. Bu denetimler sonucunda, 92 bin 425 firmaya 1 milyar 72 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet İhlalleri ve İdari Para Cezaları

Rekabet Kurumu tarafından yapılan denetimlerde, 2025 yılı itibarıyla gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira idari para cezası kesildi. Bu durum, rekabetin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, enflasyonla mücadele çerçevesinde fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu durum, piyasada şeffaflık ve güvenin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak ortaya çıkıyor.