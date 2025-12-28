Dolar
Dünyanın En Yaşanabilir 10 Şehri Açıklandı

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde son üç yıldır liderliğini sürdüren Avusturya'nın başkenti Viyana, bu yıl zirvedeki konumunu kaybetti. Ekonomik İstikrar, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi kriterlerin değerlendirildiği EIU Yaşanabilirlik Endeksi'nde Kopenhag, 2025 yılı itibarıyla en yüksek puanı alarak listenin zirvesine yerleşti. Viyana ise sağlık hizmetleri alanındaki üstün başarısına rağmen, istikrar parametresindeki puan kaybı nedeniyle ikinci sıraya gerileyerek uzun süreli liderliğini sona erdirdi.

Kopenhag: Zirvede Yeni Lider

Kopenhag, 98,0 puanla listenin birinci sırasında yer alıyor. Şehir, istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde tam puan alarak bu başarıyı elde etti. Sağlık hizmetleri kategorisinde de 95,8 puanla yüksek bir performans sergileyen Kopenhag, kültürel ve çevresel faktörlerde de 95,4 puan elde etti. Bu sonuçlar, Kopenhag'ın şehir yaşam kalitesini artıran etkili politikalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Viyana: Sağlık Hizmetlerinde Üstün Başarı

Viyana, 97,1 puanla ikinci sırada yer alırken, sağlık hizmetleri kategorisinde %100 başarı gösterdi. Ancak, istikrar alanındaki puan kaybı, şehrin genel sıralamasını olumsuz etkiledi. Kültür ve çevre kategorisinde 93,5 puan alan Viyana, eğitim ve altyapıda da tam puan almayı başardı. Bu durum, şehrin sunduğu yüksek yaşam standartlarının ve toplumsal hizmetlerin önemini ortaya koyuyor.

Üçüncü Sırada Zürih ve Melbourne

Zürih ve Melbourne, 97,1 puanla eşit sıralamada üçüncü konumda bulunuyor. Zürih, sağlık hizmetleri ve eğitim alanında %100 puan alırken, kültür ve çevre kategorisinde 96,3 puan elde etti. Melbourne ise aynı başarıyı sağlık hizmetlerinde yakaladı ve kültürel çevre faktöründe 95,8 puan aldı. Her iki şehir de yüksek yaşam kalitesini sürdüren ve vatandaşlarına geniş bir sosyal hizmet yelpazesi sunan metropoller olarak dikkat çekiyor.

Cenevre ve Sydney: Yüksek Puanlar

Cenevre, 96,8 puan ile beşinci sırada yer alırken, sağlık hizmetlerinde %100 başarı gösterdi. Kültür ve çevre kategorisinde ise 94,9 puan aldı. Sydney, 96,6 puanla altıncı sırada bulunmakta ve sağlık hizmetleri ile eğitim alanında %100 puan elde etti. Her iki şehir de yaşam kalitesini artıran çeşitli faktörlerle öne çıkıyor.

Osaka, Auckland, Adelaide ve Vancouver

Osaka, 96,0 puanla yedinci sırada yer alırken, eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında %100 puan almayı başardı. Auckland da aynı puanı elde ederek yedinci sıraya yerleşti. Adelaide, 95,9 puanla dokuzuncu sırada bulunmakta ve sağlık hizmetleri kategorisinde %100 başarı göstermektedir. Vancouver ise 95,8 puanla onuncu sırada yer alarak, istikrar ve eğitim alanında yüksek puanlar elde etti. Bu şehirler, sundukları yaşam kalitesi ile dünya genelinde en iyi şehirler arasında yer almayı sürdürüyor.

