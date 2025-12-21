2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emekli maaş promosyon tutarlarını kamuoyuna duyurdu. Banka, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik olarak belirlediği promosyon tutarlarıyla dikkat çekiyor. Emeklilerin maaş miktarına bağlı olarak değişen bu ödemeler, en düşük 5.000 TL, en yüksek ise 12.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak bu avantajdan faydalanma fırsatını sunuyor.

Promosyon Tutarları ve Maaş Aralıkları

Ziraat Bankası'nın belirlediği promosyon ödemeleri, emekli maaşlarına göre farklılık göstermektedir. Aşağıda, emekli maaşlarına göre sunulan promosyon tutarları yer almaktadır:

0 TL – 9.999,99 TL maaş alan emeklilere: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999,99 TL maaş alan emeklilere: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999,99 TL maaş alan emeklilere: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere: 12.000 TL

Bu rakamlar, emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan tüm müşteriler için geçerlidir ve emeklilere ek bir finansal destek sağlamayı hedeflemektedir.

Başvuru Süreci

Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanmak için başvuru yapmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası, bu süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli başvuru yöntemleri sunmaktadır. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı aracılığıyla, Ziraat Mobil Uygulaması üzerinden veya ATM'ler aracılığıyla başvuru yapabilirler. Bu yöntemler, başvurunun hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanımaktadır.

2025 yılı için belirlenen bu promosyon ödemeleri, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi hedeflemekte ve Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu desteklerin bir parçasını oluşturmaktadır. Emeklilerin maaşlarını bankaya taşıyarak bu fırsattan yararlanması, finansal planlamalarında önemli bir katkı sağlayabilir.