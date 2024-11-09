Bakanlık Açıklamasıyla İddialar Çürütüldü: "500 Araç Alımı Söz Konusu Değil"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planladığı yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu iddianın asılsız olduğu ve söz konusu yanlış anlamanın düzeltileceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup, yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını ifade etmiştir. Ancak, bazı basın organlarında 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' gibi başlıklarla gerçek dışı haberler yapılması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmüştür" ifadelerine yer verildi.

500 Araç İddiasının Gerçek Yüzü

Açıklamada, iddia edilen 500 aracın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kullanımına tahsis edilmeyeceği, aksine kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasfiye karşılığında kullanılacağı belirtildi. Özellikle bu araçların yerli ve elektrikli Togg modelleri olacağı ve merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarına yönelik tahsis edileceği vurgulandı.

Taşıt Kanunu’na göre bütçede öngörülmediği sürece herhangi bir taşıt alımının mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada, kamu alım garantisi çerçevesinde hareket edildiği belirtildi.

Yanlış Anlaşılma ve Düzeltme Çağrısı

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirilmesine rağmen, bazı medya organlarının konuyu çarpıttığı ifade edildi. Bakanlık, kamuoyunda yanlış anlamalara yol açan bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

T Cetveli ve Kamu İdarelerinin İhtiyaçları

Bakanlık açıklamasında, söz konusu araçların kullanım yeri olarak 2025 yılı Bütçe Kanunu’na ekli T cetvelinde “merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere” ifadesinin yer aldığı belirtildi. Bu durumun, iddiaların tamamen çarpıtıldığını açıkça gösterdiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hareket edildiğini, bu alımların doğrudan Bakanlıkla ilgili olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

Kamuoyunda Yanlış Algı Yaratılmasına Tepki

Bakanlık yetkilileri, yanlış ve yanıltıcı bilgilere dayanan haberlerin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığına dikkat çekti. İddiaların, gerçek dışı olmasının yanı sıra siyasi bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.