Gazze’de Devam Eden Saldırılar, Son 48 Saatte 61 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını son 48 saat içinde yoğunlaştırarak, 61 Filistinliyi öldürdü ve 162 kişiyi yaraladı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları devam ederken, bölgede sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin zor durumda kaldığı bildiriliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ise toplamda 40 bin 939 Filistinli hayatını kaybetmiş, 94 bin 616 kişi ise yaralanmış durumda.

Son 48 Saatte Gazze’de Yaşananlar

Gazze’de İsrail ordusunun son 48 saat içerisinde gerçekleştirdiği saldırılar, bölge halkı için daha fazla yıkıma ve kayıplara yol açtı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu süre zarfında gerçekleştirilen dört büyük saldırıda 61 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 162 olarak açıklandı. Yaralılar arasında çocuklar ve kadınlar da bulunurken, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğu ve tıbbi malzeme eksikliğinin büyük bir sorun haline geldiği belirtiliyor.

Bakanlık, bölgedeki sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin zor şartlar altında çalıştığını vurguladı. Enkaz altındaki yaralılara ve cesetlere ulaşmak için çaba gösteren ekipler, İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu görevlerini yerine getirmekte büyük zorluklar yaşıyor. Yol kenarlarında, binaların yıkıntıları altında kalan ölü ve yaralılara ulaşmanın imkânsız hale geldiği, bu durumun bölgede daha fazla can kaybına yol açtığı ifade ediliyor.

7 Ekim 2023’ten Bu Yana Gazze’de Yaşanan Kayıplar

İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023’te başlatılan saldırılar, Gazze’de büyük bir insani krize yol açmış durumda. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, bugüne kadar toplam 40 bin 939 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda yaralanan kişi sayısı ise 94 bin 616’ya ulaşmış durumda. Her geçen gün artan ölü ve yaralı sayısı, bölgedeki trajedinin boyutlarını daha da derinleştiriyor.

Gazze'deki altyapı sistemleri büyük oranda tahrip olmuş durumda. Elektrik, su ve gıda kaynaklarının yetersizliği, halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. En temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Gazze halkı, insani yardım kuruluşlarının desteğine muhtaç hale gelmiş durumda. Ancak, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle yardım kuruluşlarının bölgeye erişimi de kısıtlanmış durumda.

Enkaz Altında Kalan Canlar

Sağlık Bakanlığı, özellikle İsrail’in saldırılarının hedefi olan yerleşim yerlerindeki duruma dikkat çekiyor. Enkaz altında hala çok sayıda insanın olduğuna dair bilgiler gelirken, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerinin bu kişilere ulaşmada karşılaştıkları engeller trajedinin boyutunu daha da artırıyor. İsrail ordusunun bölgede devam eden saldırıları nedeniyle güvenli bölgelerde dahi yardımların geciktiği ve birçok kişinin hayati tehlike altında olduğu rapor ediliyor.

Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açarken, uluslararası topluma yönelik çağrılar da artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları örgütleri, Gazze’deki durumun acil müdahale gerektirdiğine dikkat çekerek, tarafları bir an önce ateşkese ve insani yardım koridorlarının açılmasına davet ediyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gazze’nin Geleceği

İsrail’in Gazze’de devam eden operasyonları, uluslararası arenada tepkilere yol açmaya devam ediyor. Birçok ülke, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail’e çağrıda bulundu. Filistinli yetkililer ise, uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini ve Gazze’deki halkın yaşadığı insani dramın görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası medya kuruluşları, Gazze’deki durumu yakından takip ederken, bölgeden gelen görüntüler ve haberler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Ancak, tüm bu tepkilere rağmen Gazze’deki saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Filistin halkının bu süreçte yaşadığı trajedi, bölgede barışın ne kadar uzakta olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç: Gazze’de Büyüyen Kriz

Gazze Şeridi’ndeki durum her geçen gün daha da kötüye giderken, İsrail ordusunun saldırıları bölgede derin bir insani kriz yaratmaya devam ediyor. Son 48 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bu çatışmalar, Gazze halkının içinde bulunduğu zor şartları bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun müdahalesi olmadan, bölgede barışın sağlanması ve insani yardımın ulaşması büyük bir zorluk olarak kalmaya devam edecek.