İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Gazze’nin merkezindeki Es-Sabra Mahallesi ve diğer bölgeler yoğun bombardımana maruz kaldı. İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırılarda sekiz Filistinli yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde bulunan elektrik santrali yakınlarında toplanan bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda iki kişi öldü ve bazıları yaralandı. Bu saldırılar, Gazze'deki yaşamı felç eden ve sivil halk üzerinde büyük bir baskı oluşturan olaylar arasında yer alıyor.

İsrail, Gazze kent merkezindeki el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi de hedef aldı. Bu saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetti ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı. Aynı zamanda, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda da en az iki kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentinde de İsrail topçuları ve savaş uçakları tarafından aralıklı saldırılar gerçekleştirildi. Refah’ın merkezine ve güneyine yönelik saldırılar sırasında bir ev bombalandı. Bu saldırılar, Gazze'deki sivil altyapının ciddi şekilde zarar görmesine neden oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’nın 20 Haziran tarihli açıklamasına göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarında en az 15.517’si çocuk, 10.279’u kadın olmak üzere 37.551 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 85.911’e ulaştı.

Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı belirtiliyor. Bu durum, Gazze’deki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da da baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti’nin ortak açıklamasına göre, İsrail askerleri Batı Şeria’nın El Halil, Cenin, Nablus, Ramallah, Kalkilya, Eriha ve Tubas kentlerinde baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlarda biri çocuk, biri lise öğrencisi olmak üzere 20 Filistinli gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında gözaltına alınan Filistinlilere ve ailelerine şiddet uygulandığı, evlere zarar verildiği bildirildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria’da gözaltına alınan Filistinli sayısı 9.345’e ulaştı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim’den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşandı. Bu bölgelerdeki saldırılarda toplam 552 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da gerçekleştirdiği bu saldırılar, bölgede süregelen çatışmaların şiddetini ve insani krizin derinliğini gözler önüne seriyor. Filistin halkı üzerindeki baskılar ve sivil altyapıya yönelik saldırılar, uluslararası toplumun dikkatini bu krize çekmeyi amaçlıyor.