Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (GTC) seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve seçimi Turhan Olcayto ve arkadalarının temsil ettiği Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.

BAĞIMSIZ BAĞLANTISIZ ÖZGÜR GAZETECİLER GRUBU

TGC'nin 47. Olağan Genel Kurulu sonucunda Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu, yapılan oylama sonucunda üyeler tarafından üç yıl daha görevlendirildi.

SEÇİM İKİ GÜNDE TAMAMLANDI

TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen seçim iki günde tamamlandı. Toplam 384 oyun kullanıdığı seçimde 25 oy geçersiz sayılırken, Turgay Olcayto'nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu geçerli oyların tamamını aldı.

Oy sayımları kurullar itibari ile şu şekilde açıklandı:

YÖNETİM KURULU ASİL

Turgay Olcayto (351), Vahap Munyar(356), Doğan Şentürk (354), Sibel Güneş (352), Niyazi Dalyancı (384), Hakan Güldağ (352), İhsan Yılmaz (355), Göksel Göksu (354), Pınar Aktaş (356), Nuray Özger (352), Uğur Güç (350)

YÖNETİM KURULU YEDEK

Gökmen Karadağ (354), Zeynel Lüle (354), Garbis Özatay(355), Mustafa Dolu (354), Atilla Dişbudak (356), emrullah Özbey (347), Olay Tan (354), Önder Balıkçı (351), İsmail Özmeral (349), Ayten İnsel Serin (349), Erden Aktoğu (347)

BAĞIMSIZ ADAY ZIDDIOĞLU 25 OYDA KALDI

Seçime bağımsız aday olarak katılan Seracettin Zıddıoğlu ise 25 oy aldı.