Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (GTC) seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve seçimi Turhan Olcayto ve arkadaşlarının temsil ettiği Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.

38de3e91-754f-4873-8891-ff649bf90569
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (GTC) seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve seçimi Turhan Olcayto ve arkadalarının temsil ettiği Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.

BAĞIMSIZ BAĞLANTISIZ ÖZGÜR GAZETECİLER GRUBU

TGC'nin 47. Olağan Genel Kurulu sonucunda Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu, yapılan oylama sonucunda üyeler tarafından üç yıl daha görevlendirildi.

SEÇİM İKİ GÜNDE TAMAMLANDI

TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen seçim iki günde tamamlandı. Toplam 384 oyun kullanıdığı seçimde 25 oy geçersiz sayılırken, Turgay Olcayto'nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu geçerli oyların tamamını aldı.
Oy sayımları kurullar itibari ile şu şekilde açıklandı:

YÖNETİM KURULU ASİL

Turgay Olcayto (351), Vahap Munyar(356), Doğan Şentürk (354), Sibel Güneş (352), Niyazi Dalyancı (384), Hakan Güldağ (352), İhsan Yılmaz (355), Göksel Göksu (354), Pınar Aktaş (356), Nuray Özger (352), Uğur Güç (350)

YÖNETİM KURULU YEDEK

Gökmen Karadağ (354), Zeynel Lüle (354), Garbis Özatay(355), Mustafa Dolu (354), Atilla Dişbudak (356), emrullah Özbey (347), Olay Tan (354), Önder Balıkçı (351), İsmail Özmeral (349), Ayten İnsel Serin (349), Erden Aktoğu (347)

BAĞIMSIZ ADAY ZIDDIOĞLU 25 OYDA KALDI

Seçime bağımsız aday olarak katılan Seracettin Zıddıoğlu ise 25 oy aldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
Rock Dog 2 Vizyona Giriyor
Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
-
Çok Okunanlar
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
Rock Dog 2 Vizyona Giriyor
Rock Dog 2 Vizyona Giriyor
Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ
Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Gazeteciler Cemiyeti Olcayto İle Devam Edecek
Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
Minik Yazılımcılar İstanbul'un Yapılarını Yeniden Modelledi
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
Toplumun Huzuru Tek Adama Emanet Edilemez
İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak
İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak
Şam ile Görüşmeleri Başlatıyoruz
Şam ile Görüşmeleri Başlatıyoruz
Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok
Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji