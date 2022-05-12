Turizm, Restorant Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nin (TURYİD) düzenlediği 3. Global Gastroekonomi Zirvesi, 11 Mayıs günü İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmalarını TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Gastronomi sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı zirvede sektörün önde gelen isimleri bir araya geldi.

Derin bakış, Sürdürülebilirlik Hemen Şimdi, Yeni Çağın Kıyısında Dönüşüm ve Gastronominin Ekosistemi başlıklarıyl.a dört oturumdan oluşan zirvede Derin Bakış oturumu Global Gastroekonomi Zirvesi Komitesi Başkanı Ebru Köktürk Koralı'nın konuşmasıyla başladı. Sektördeki dip dalgalar ve girişimci ekosisteminin konuşulduğu panelde FutiredBright Group kurucusu Akan Abdulla, Büyük şehirler, mega şehirlere dönüşüyor. Bu mega şehirleri fethetmek için yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor. " dedi.

Keana Consult Genel Müdürü Stefan Breg ise geleceğin restoranlarının nasıl olacağını ve bu restoranlarda sıra dışı deneyimler yaratmanın önemini anlattı. Livin Farms AgriFood CEO'su Katharina Ungerd ise iklim krizine ve kaynakların azalmasına dikkat çekerek tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ungerd, yenilebilir böceklerin gelecekte önem kazanacağını ifade etti.

Zirvenin sürdürülebilirlik başlıklı ikinci oturumunda TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gamze Cizreli gastronomide sürdürülebilirliğin nasıl ilerletebileceğini üzerine konuşurken Yeşil Gastronomi konuşmasıyla Sürdürülebilir Restoranlar Derneği (The Sustainable Restaurants Association) Genel Müdürü Juliane Cailloutte konuşmasını ağırlama sektörünün gıda israfı ve karbon emisyonu konusunda gerçekleştirdi. Miksolog ve işletmeci Hardeep Rehal ise kendi deneyimlerinden yola çıkarak bar dünyasında gerçekleştirilen sürdürülebilir çözümlere değindi.