Fransa’da Sürpriz Seçim Sonuçları, Başbakan Attal İstifasını Açıkladı

Fransa, erken genel seçimlerin ikinci turunu 7 Temmuz'da tamamladı ve sonuçlar büyük bir sürprizle açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, solcu partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı en fazla sandalyeyi kazandı. Kamuoyu yoklamaları, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) en çok oyu alacağını öngörse de, sonuçlar farklı oldu ve Başbakan Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını duyurdu.

Seçim Süreci ve Katılım Oranları

Fransa’da oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı ve ülkenin ana kara topraklarında 18.00'de, büyük şehirlerde ise 20.00'de sona erdi. Seçimlere katılım oranı yüzde 66,6 olarak kaydedildi ve bu oran, 2022'de yapılan seçimlere göre yüzde 20 arttı. Katılım oranı, 1981'den bu yana aynı saatte ve ikinci turda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Sonuçlar ve İttifaklar

Seçim sonuçlarına göre, solcu dört partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Meclis'te 178 sandalye kazandı. Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı 150, aşırı sağcı RN ise 125 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlarla, hiçbir ittifak veya parti Meclis'te salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı. Macron'un ittifakının sandalye sayısı 250'den 150'ye düştü, RN'nin milletvekili sayısı ise 89'dan 125'e çıktı. Solcu ittifakın sandalye sayısı ise 150’den 178’e yükseldi.

Başbakan Attal'ın İstifası

Başbakan Gabriel Attal, seçim sonuçlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını açıkladı. Attal, "Cumhuriyetçi geleneğe sadık kalarak, yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" dedi. Attal, yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini belirtti ve istifa kararını partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını ifade etti.

Seçimlerin İlk Turu ve Sonrası

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakı yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmıştı. Bu sonuçların ardından Macron cephesi ve sol partiler, oyların bölünmesini engellemek amacıyla işbirliğine gitmişti. İlk turun ardından 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti. Resmi verilere göre, 2. tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etti.

Yeni Halk Cephesi'nin Başarısı

Yeni Halk Cephesi İttifakı, ülkedeki sol ve çevreci partileri bir araya getirerek aşırı sağa karşı güçlü bir işbirliği oluşturdu. Bu ittifak, seçimlerin ikinci turunda 178 milletvekili kazanarak büyük bir başarı elde etti. İttifakta yer alan partiler arasında Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve Yeşiller (EELV) bulunuyor.

Güvenlik Önlemleri ve Gösteriler

Seçimlerin ikinci turu kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Paris dahil olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendi. Fransa genelinde 30 bin güvenlik gücü görevlendirildi ve Ulusal Meclis önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Ulusal Meclis'in kapıları, yeni milletvekillerine açılmak üzere yarın yerel saatle 14.00'te açılacak ve ilk Genel Kurul oturumu 18 Temmuz'da düzenlenecek.

Fransa'nın Erken Seçime Gidişi

Fransa'da aşırı sağcı RN, son üç seçimdir oylarını artırmaya devam ediyordu. 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde RN, yüzde 31,4 oy alarak birinci olmuştu. Bu sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Macron, Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı. Macron'un bu kararı, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği endişesiyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Fransa'daki erken genel seçimlerin sonuçları, siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının başarısı ve Başbakan Attal'ın istifası, ülkenin siyasi geleceği üzerinde önemli etkilere sahip olacak. Yeni hükümetin nasıl şekilleneceği ve politikalarının neler olacağı merakla bekleniyor.