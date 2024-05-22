Financial Times, Türkiye ekonomisine dair geniş kapsamlı bir analiz yaparak, enflasyon krizinin şiddetini ve hükümetin ekonomik revizyonlarını inceledi. Raporda, enflasyonun kontrol altına alınamadığı ve alınan ekonomik önlemlerin yetersiz kaldığı vurgulandı.

Financial Times'ın Tespitleri

Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti altında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in liderliğinde başlatılan ekonomik revizyonu değerlendirdi. Rapora göre, politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkarılmasına rağmen enflasyon dizginlenemedi. Aynı dönemde kredi faizlerinin üç katına çıkarak yüzde 4,25’e yükseldiği ifade edildi.

Hükümetin Vergi Politikaları ve Asgari Ücret

Hükümetin vergileri artırdığına dikkat çeken Financial Times, Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk artışın ardından asgari ücrete yeni bir zam yapılmayacağının sinyalini verdi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta açıklanan kamuda tasarruf paketi de haberde yer aldı.

Uzman Görüşleri

Prof. Dr. Selva Demiralp, Financial Times’a verdiği demeçte, enflasyonla mücadelenin bedelini en çok emekliler ve düşük gelirlilerin ödeyeceğini belirtti. Hacer Foggo ise dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının 17 bin 725 liraya yükseldiğini ve açlık sınırının asgari ücretin altında kaldığını vurguladı.

Enflasyon Beklentileri ve Piyasalar

Prof. Dr. Hakan Kara, Financial Times'a yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerinin kalıcı olduğunu ve finansal piyasaların bu durumu kısmen satın aldığını ifade etti. Kara, “Enflasyonu istenen seviyeye getirmek için büyümenin çok daha fazla yavaşlaması gerekiyor. Asıl soru, yetkililerin bu acı istikrar sürecinin siyasi sonuçlarına dayanacak kadar sabırlı olup olmayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

TCMB'nin Faiz Kararı Bekleniyor

Financial Times, haberi TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde hazırladı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.