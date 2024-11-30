Dışişleri Bakanı Fidan: “Halep Çatışmalarına Türkiye Müdahil Değil, Göç Dalgasına İzin Vermeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2024 kapsamında yaptığı konuşmada, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan şiddetli çatışmalara ve uluslararası güvenlik tehditlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin Halep’teki çatışmalara müdahil olmadığını belirtti ve olası bir göç dalgasına karşı sınır güvenliğinin sağlandığını vurguladı. Ayrıca, nükleer savaş tehdidine ve İsrail-Filistin krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Halep’teki Çatışmalar ve Türkiye’nin Tutumu

Suriye’deki Esad rejimine muhalif grupların Halep kent merkezine girmesiyle başlayan çatışmalar üçüncü gününe girerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin bu çatışmalara müdahil olmadığını belirtti. Suriye sınırında tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz,” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sınır güvenliğini öncelikli hedef olarak gördüğünü dile getirdi.

Uluslararası Güvenlikte Artan Tehditler

Fidan, dünya genelinde artan silahlanma yarışı ve kutuplaşmanın uluslararası güvenliği tehlikeye attığını söyledi. Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde askeri hareketlilik ve silahlanmanın arttığına dikkat çeken Fidan, “Bu durum dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir,” dedi.

Teknolojik gelişmelerin de uluslararası dengeleri etkilediğini vurgulayan Fidan, yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki tehditlerin, küresel güvenlik mimarisini zayıflattığını ifade etti. Uluslararası sistemin getirdiği ekonomik ve çevresel zorluklara da değinen Fidan, bu süreçte kritik jeopolitik kararlar alınması gerektiğini belirtti.

İsrail-Filistin Krizi ve Gazze

Bakan Fidan, İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı işgali ve Gazze’deki kriz üzerine açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alınan tutuklama kararı için “Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz,” dedi. Gazze’de yaşanan krizin temel nedeninin İsrail’in işgal politikaları olduğunu vurgulayan Fidan, “İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış mümkün değildir,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Dış Politikadaki Kararlılığı

Fidan, Türkiye’nin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlama hedefiyle dış politikasını yürüttüğünü belirtti. Uluslararası alanda adalet ve güvenlik konularında Türkiye’nin öncü bir rol üstlendiğini ifade eden Fidan, “Soykırımları durdurmak ve adaleti sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz,” dedi.

Sonuç ve Değerlendirme

Bakan Fidan’ın açıklamaları, Türkiye’nin Suriye krizindeki tarafsız ve temkinli duruşunu bir kez daha vurgularken, uluslararası güvenlik ve adalet konularındaki kararlılığını ortaya koydu. Halep’teki çatışmalar ve Gazze’deki kriz gibi sıcak gündem konularında Türkiye’nin tutumu, hem bölgesel hem de küresel düzeyde dikkat çekiyor.