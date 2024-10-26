Gizemli Tören: Fetullah Gülen’in Cenazesi Sessizce ve Gizlilik İçinde Gömüldü

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, ilginç detaylar eşliğinde düzenlenen gizli bir törenle toprağa verildi. Törenin yapılacağı saatten önce örgüt üyeleri, dikkat çekmemek amacıyla WhatsApp gruplarında bilgilendirildi. Mesajlarda “Maske, şapka ve gözlük takın. Türk basını ve güvenlik olacak. Stadyuma QR koduyla giriş yapılacak” denildiği öğrenildi.

FETÖ mensupları, yüzlerini saklamak için farklı kılıklara büründü. Törene katılanlar, gözlük, şapka ve maskelerle kimliklerini gizlemeye çalıştı. Bu durum, cenazeye katılanların toplumdan tepki çekmekten kaçınmak istediklerini gösterdi. Ayrıca, cenazede tekbir getirilmesi yasaklandı. Onun yerine İngilizce İncil ayetleri okundu.

Örgüt Üyeleri Gizlenme Çabasında

Törende, FETÖ üyelerinin yüzlerini saklama çabaları dikkat çekiciydi. Maskelerin yanı sıra, takılan şapkalar ve gözlüklerle tamamen tanınmaz hale gelen örgüt mensupları, açık kalan göz kısımlarını dahi kapatarak kamufle oldu. Bu çaba, örgütün cenaze töreninin dikkat çekmemesi için önceden planlandığını ve hassasiyetle yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Tekbir Yasağı ve Hristiyan Ayinleri

Gülen'in cenaze töreninde, tekbir getirilmesi yasaklanmıştı. Bunun yerine, bir Kardinal İngilizce olarak İncil’den pasajlar okuyarak törende yer aldı. "O, bizim için fedakarlık yaptı, hepimizin babasıydı" şeklinde konuşan Kardinal, Gülen’in mirasının tüm dünyaya yayılmasını dilediğini belirtti. Gülen'in cenazesi, Hristiyan geleneklerine uygun bir tabutla ABD’deki çiftliğine defnedildi. Cenazesi için çukur, bir iş makinesi ile açıldı.

FETÖ liderinin cenazesine katılan örgüt üyeleri, törende açık bir mezar yerine kapalı bir çukur kullanarak, gizliliği en üst seviyede sağladı. Gülen'in defni sırasında hava görüntüsü alınmaması için alan devasa brandalarla kapatıldı. Bu önlemler, örgütün töreni kamuoyundan gizlemek istemesinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

WhatsApp Mesajları ile Törene Çağrı

Cenaze töreni öncesinde, FETÖ'nün WhatsApp gruplarından çağrı yapıldığı öğrenildi. Bu mesajlarda, katılımcılara özellikle maske, gözlük ve şapka takmaları konusunda uyarı yapıldı. Mesajlarda ayrıca, törenin dikkat çekmemesi için stadyuma QR kodla giriş yapılacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu tür önlemler, FETÖ mensuplarının kendi çevreleri içinde bile kimliklerinin ifşa olmaması adına aldıkları sıkı önlemleri gözler önüne seriyor.

İncil Okunarak Düzenlenen Cenaze Töreni

Gülen'in cenazesinde İncil’den yapılan alıntılar, FETÖ’nün dini değerleri göz ardı ettiği eleştirilerini de beraberinde getirdi. Müslüman geleneklerinden farklı olarak, Gülen’in defnedilmesi sırasında herhangi bir dini ritüelin yapılmaması, yerel basın tarafından eleştirildi. Bu durum, örgütün dinler arası bir söylem geliştirme çabasının bir parçası olarak yorumlandı. Örgüt üyeleri, törene katılan kişilerin gizlilik içinde hareket etmesi konusunda son derece dikkatli davrandı ve basına sızabilecek görüntüleri önlemek için alanın çevresine brandalar çekildi.

Cenazenin Toprağa Verilmesi Gizlilik İçinde Gerçekleşti

Cenazenin gömüleceği alan, iş makineleriyle kazıldı ve etrafı brandalarla kapatılarak gözetimden korundu. Bu süreçte, özellikle dronlarla görüntü alınmasının önüne geçmek amacıyla alanın güvenliği sağlandı. Mezarın gizli tutulmasına yönelik bu denli önlemler, FETÖ liderinin vefatının ardından örgütün toplumdan gelecek tepkilere karşı kendini koruma refleksi geliştirdiğini gösterdi.

ABD’deki çiftlikte yapılan cenaze töreni, Müslüman geleneklerinden uzak bir atmosferde gerçekleşirken, törene katılan örgüt mensupları dikkat çekmemek için yüksek çaba sarf etti.