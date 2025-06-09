Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuz makine dairesinde meydana gelen elektrik kaçağı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Zeyrek’ten bugün acı haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'nde, arızayı kontrol etmek üzere havuzun makine dairesine inmiş ve burada elektrik akımına kapılmıştı. Olayın ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek günlerce yoğun bakımda tutuldu.

Kaza yerinde ciddi teknik hatalar tespit edildi

Olayın ardından başlatılan adli soruşturmada, bilirkişi heyeti kaçak akım tespit etti. İlk incelemelere göre, havuzla makine dairesinin aşırı yakınlığı ve su sızıntısı nedeniyle elektrik sisteminde nem oluşmuş, bu da panoda korozyona neden olmuştu.

Kaçak akımın varlığı, önceki günlerde de arızalar yaşandığını ve olayın ihmal sonucu meydana gelmiş olabileceğini gündeme taşıdı. “Dalgalı voltaj” nedeniyle Zeyrek’in 3–5 dakika boyunca elektrik akımına maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Şalteri eşi indirdi, kurtarma gecikti

Zeyrek'in kazadan önce eşine sadece kontrol amaçlı bakacağını söylediği öğrenildi. O sırada evde bulunan eşi, patlama sesini duyunca elektrik şalterini indirdi. Ancak makine dairesinin dar ve nemli yapısı nedeniyle kurtarma ekiplerinin müdahalesi gecikti. Bu da hayati riskin artmasına neden oldu.

Kızı Nehir Zeyrek: “Bu bir ihmal değil, açık bir tehlikedir”

Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda açık ihmallerin olduğunu vurguladı:

“Babam hâlâ çarpılıyordu, kaçak akım rölesi yoktu ya da çalışmıyordu. Şalterin atmasını önlemek için voltajın yükseltildiği bile konuşuluyor. Bu sadece ihmal değil, insanların hayatını hiçe saymaktır.”

Soruşturma çok yönlü ilerliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili iki kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını açıkladı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın arkasındaki teknik detayları ve sorumluları belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz sabotaj ya da kasıtlı müdahaleye dair bir bulguya ulaşılamasa da ihmal zinciri ihtimali öne çıkıyor.

Ferdi Zeyrek kimdi?

1977 yılında Manisa’da doğan Ferdi Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuydu. Mimarlık kariyerinin ardından Mimarlar Odası Başkanlığı ve Manisaspor Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. CHP’de çeşitli görevler üstlenen Zeyrek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.