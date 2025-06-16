Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 90. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen törende, kurumun kültür ve sanat hayatındaki rolüne dikkat çekerek, “Bu kurum yalnızca bir kamu kuruluşu değil; sanatı toplumla buluşturan bir köprü, sanatçılar için bir okul ve kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan güçlü bir bellek” dedi.

Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Ersoy, 1935 yılında kurulan Genel Müdürlüğün, Cumhuriyet’in kültür politikalarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

“Sanatla dolu binalar, sanatçılarla dolu gelecek”

Ersoy, göreve başladığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birçok kültür-sanat yatırımını hayata geçirdiklerini belirterek, Atatürk Kültür Merkezi, CSO Ada Ankara, Rami Kütüphanesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası gibi projelerin sanatla iç içe yaşam alanlarına dönüştürüldüğünü ifade etti.

Kültür Yolu Festivalleri ile her yıl daha fazla şehirde kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini belirten Ersoy, bu organizasyonlarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün sanatçılarının büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

Belviranlı: “Türkiye’nin en seçkin sanatçıları bu çatıdan yetişti”

Programda konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da, kurumun ülke genelinde 28 farklı sanat biriminde görev yapan yaklaşık 2 bin sanatçıyı kapsayan büyük bir sanat ailesi olduğunu söyledi.

Belviranlı, müzikten görsel sanatlara uzanan geniş bir yelpazede etkinlikler gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin en seçkin sanatçılarının bu kurumda yetiştiğini belirtti.

yıl kutlamalarının eylül ayındaki sezon açılışıyla başlayıp çeşitli etkinlikler ve konserlerle süreceğini duyurdu.

90. yıla özel pul ve çiçek takdimi

Kutlama programında, Resim ve Heykel Müzesi binasının mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Atatürk’e sunduğu sulu boya Türk Ocağı projesinden esinlenerek hazırlanan anı pulu, Bakan Ersoy’a takdim edildi.

CSO viyola sanatçısı Denizsu Polat ise günün anısına Ersoy’a çiçek verdi. Programa Kültür ve Turizm Bakanlığı yöneticileri ile çok sayıda sanatçı ve kurum çalışanı katıldı.