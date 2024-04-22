Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ana gündemi, terörle mücadelede iş birliği yapmak. Görüşmelerde ayrıca, Irak-Türkiye petrol boru hattının durumu ve ticaret hacmini artıracak Kalkınma Yolu Projesi de konuşulacak.

Erdoğan, günübirlik ziyaretin ilk durağı olan Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Ardından Erbil'e geçerek, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Terörle mücadele konusu, ziyaretin en önemli gündem maddesiydi. PKK ile mücadele ve sınır güvenliği için iş birliği konuları tartışıldı. İstihbarat paylaşımı ve sınır güvenliği için Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi adımlar değerlendirildi. Ayrıca, Bağdat'ta yapılan Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nde yasa dışı örgüt olarak tanımlanan PKK'nın, bu ziyaretle terör örgütü olarak nitelendirilmesi Ankara'nın beklentileri arasında yer alıyor.

Erdoğan'ın ziyaretinde, Kalkınma Yolu Projesi ve petrol boru hattının durumu da ele alındı. Bu proje ile ticaret hacminin 2030 yılına kadar 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, 10 yıldır kapalı olan Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Su sorunu da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın su kaynakları konusundaki beklentilerini karşılama sözü verdi ve bu konuda iş birliği için çalışmalar sürdüğünü belirtti. Ayrıca, güvenlik, enerji, ticaret, su kullanımı ve sağlık gibi birçok alanda 30'a yakın anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların takibi için bakanlıklar arasında çalışma komiteleri oluşturulacak.

Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik terör operasyonlarına hazırlığı da ele alındı. Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye, Irak'taki terör hedeflerine yönelik askeri ve diplomatik adımlar attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ı ziyaret ederek hem merkezi hükümet hem de Kürt yönetimiyle temaslarda bulundu.

Bu kritik ziyaret, Türkiye'nin Irak ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve terörle mücadelede iş birliğini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, ekonomik iş birliği ve su kaynaklarının kullanımı gibi konular da iki ülkenin öncelikleri arasında.