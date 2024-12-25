Erdoğan’dan Tarihin Doğru Tarafında Olma Vurgusu: "Adaletin Yanında Yer Aldık"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye krizi, ekonomi, asgari ücret ve Türkiye’nin geleceğe yönelik hedefleri üzerine önemli mesajlar verdi.

Türkiye’nin Suriye Politikası ve İnsanlık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’nin Suriye krizine yaklaşımını değerlendirerek, adalet ve vicdan ekseninde hareket ettiklerini vurguladı. “Doğru duvar yıkılmaz” diyerek, Suriye krizinin ilk anından itibaren mazlumların yanında yer aldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin insani yardımlar ve sınır güvenliği politikalarıyla tarihin doğru tarafında durduğunu ifade etti.

Suriye Krizine Tarihsel Yaklaşım

Erdoğan, 13 yıldır süren Suriye krizine dair Türkiye’nin tavrını şu sözlerle aktardı: “Mazlumlara kapılarımızı açarak kardeşlik vazifemizi yerine getirdik. Onları ölüme terk etmedik, zalimlere teslim etmedik.” Ayrıca Suriye’de yaşanan acıları unutmayacaklarını dile getirerek, savaşın etkilerini örneklerle anlattı.

“Kimyasal silahlarla katledilen çocukları, enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri unutmadık” diyen Erdoğan, Türkiye’nin hem vicdan hem de strateji çerçevesinde doğru adımlar attığını söyledi.

Ekonomi ve Asgari Ücret Mesajları

Konuşmasının ekonomik bölümlerinde Erdoğan, 2025 yılına ilişkin planları açıklayarak büyüme, istihdam ve refah vurgusu yaptı. Enflasyonla mücadelede kararlılık sergileyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, asgari ücretin 22 bin 104 liraya çıkarıldığını ifade etti.

“Asgari ücrette yüzde 30 artışla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tuttuk” diyen Erdoğan, işverenlere yönelik desteklerin de artırıldığını belirtti. Devlet desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını aktaran Erdoğan, yeni ücret düzenlemesinin hem işçiler hem işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Muhalefete Eleştiriler ve SGK Borçları

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, CHP’nin SGK’ye olan borçlarını gündeme taşıdı. “Belediyelerinizin borçlarını ödeyeceksiniz, kaçış yok” diyerek SGK’ye borçlu belediyelerin hesap vereceğini belirtti. Muhalefetin iktidar alternatifi olma kapasitesinden yoksun olduğunu savunan Erdoğan, halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Dış Politika ve Diplomasi Hamleleri

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin diplomatik hamlelerine ve barış vizyonuna vurgu yaptı. Erdoğan, Suriye’deki yeni yönetimle sağlanan temasların olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

“Türkiye olarak Suriye’nin yeniden inşasında kardeşlerimize destek vereceğiz” diyen Erdoğan, bölgesel istikrarın sağlanması için her türlü yardımı sürdüreceklerini ifade etti.

Terörle Mücadele ve Güvenlik Politikaları

Erdoğan, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede kararlılık mesajı verdi. “Bu örgütler silahlarını bırakmadıkça, Türkiye olarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı ve sonrası için ekonomik büyüme, teknoloji yatırımları ve sosyal refah politikalarıyla Türkiye’nin daha güçlü bir konuma geleceğini söyledi.

“Büyüme 17 çeyrektir kesintisiz sürüyor. Sanayide çarklar dönüyor, ihracat yükseliyor” diyen Erdoğan, Türkiye’nin yatırım ve üretim odaklı kalkınma modeline devam edeceğini belirtti.