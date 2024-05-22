Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran halkının acılarını paylaşmak amacıyla bir günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Komşu ülkelerden hükümet ve devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Kuveyt Emiri ile ilişkilerimizin 60. yılını anlamlı bir şekilde kutladık ve işbirliğimizi daha da ileri taşımak istiyoruz. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

"Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasa ile darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasa, yeni Türkiye'yi taşıyamaz. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni bir anayasa hedefini gerçekleştirmemiz gerekiyor. 82 Anayasası ile bugüne kadar ağır aksak geldik. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var."

"SİHA'DA DÜNYADA İLK ÜÇ ÜLKE ARASINDAYIZ"

"Türkiye'nin tarih yazdığı alanların başında savunma sanayisi geliyor. 2002'de yüzde 80 dışa bağımlıydık, bugün ise neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız ve 50'den fazla ülke Türk İHA'larını kullanıyor. İHA'lar askeri alanlarda olduğu kadar doğal afetlerde de önemli rol oynuyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı TİHA, İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı. Zorlu hava şartlarına rağmen 7,5 saat süren arama faaliyetlerinde 2 bin 100 km'lik uçuş gerçekleştirdi. Savunma sanayimiz, belirli çevreler tarafından hedef alınsa da tüm itibar suikastlarına rağmen özveriyle çalışan şirketlerimize teşekkür ediyorum. Deniz Kurdu 2 tatbikatında savunma kabiliyetimizi bir kez daha izleme fırsatı bulduk. Donanmamız, Mavi Vatan'ın savunulmasının yanı sıra küresel barışa da katkı sunuyor. Tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyorum."

"AİLE EN SAĞLAM KALEMİZDİR"

"Aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir geleneğe sahibiz. Aile, Türk toplumunun temelidir ve Anayasamız, devletin aileyi koruma görevlerini belirlemiştir. Alkol, uyuşturucu gibi aileyi tehdit eden belalarla mücadelede devletin sorumlulukları ayrıntılı şekilde ifade edilmiştir. Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin arttığını görüyoruz. Dünyada toplumlar yaşlanıyor, yalnız yaşayan bireyler ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları ve hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Bu küresel trendden biz de olumsuz etkileniyoruz. TÜİK'in 2023 doğum istatistikleri endişe verici. 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızı 2023'te 1,51'e geriledi. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu durum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunduk, eleştirildik ama öngörülerimizde haklı çıktık. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Bu konuda daha kararlı olacağız."

İRAN İÇİN 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

"Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık."