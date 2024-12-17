Erdoğan'dan Avrupa'ya Net Mesaj: “Terör Örgütlerine Yer Yok, Suriye'nin İstikrarı Şart”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Türkiye’nin AB üyelik hedefi, Suriye’deki istikrar ve terörle mücadele konularında önemli mesajlar verdi. Görüşme, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve bölgesel istikrar adına önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Vizyon

Erdoğan, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin AB üyeliğinin hâlâ stratejik bir hedef olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu hedefin Avrupa için de büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Erdoğan, “Türkiye'nin kilit ülke rolü, son gelişmelerle daha da netleşmiştir. Kazan-kazan formülüyle iş birliğimizi güçlendirebiliriz. Üyelik sürecimizin kısır siyasi gündemlere kurban edilmemesi gerektiğini Sayın von der Leyen'e ilettim” dedi.

Suriye'nin İstikrarı: Ortak Çaba Gerekli

Toplantının bir diğer önemli gündemi Suriye oldu. Erdoğan, Suriye'de 13 yıldır süren çatışmaların bölgeye büyük zarar verdiğini ifade ederek, istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, “Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Ancak bu ağır yükün altından kalkmak Suriye halkı için tek başına mümkün değil. Avrupa Birliği’nin ve uluslararası kurumların desteği hayati öneme sahiptir” dedi.

Terörle Mücadelede Kararlı Duruş

Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarısına dikkat çeken Erdoğan, PKK ve DEAŞ gibi örgütlerin bölgede varlık göstermesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, “Türkiye, DEAŞ ve PKK’yı bozguna uğratan yegâne NATO müttefikidir. Bölgemizin geleceğinde bu terör örgütlerine asla yer yoktur” diyerek net bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı, AB’nin terörle mücadelede Türkiye ile daha sıkı iş birliği yapmasının önemini de vurguladı. Avrupa ülkelerinde PKK’nın uzantılarına karşı gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Sayfa

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için somut adımlar ele alındı. Erdoğan, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasının ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Türkiye’nin AB ile iş birliği içinde ilerlemeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Avrupa Birliği ile ortak çıkarlarımız doğrultusunda geleceğe odaklanmalıyız” dedi.

Von der Leyen ise Türkiye’nin bölgedeki stratejik rolüne dikkat çekerek, AB’nin Türkiye ile daha güçlü bir diyalog geliştirmek istediğini belirtti. Özellikle enerji güvenliği ve göç yönetimi gibi alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel Barış ve İstikrar İçin Ortak Hedefler

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin desteklenmesi ve bölgenin yeniden inşası için Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. AB’nin bu süreçte Türkiye’ye mali ve teknik destek vermesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Sonuç: Türkiye-AB Diyaloğu Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula von der Leyen arasındaki görüşme, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ivme yarattı. Suriye’nin yeniden yapılandırılması, terörle mücadele ve üyelik süreci konularında atılacak adımlar, gelecekte daha güçlü bir iş birliği için umut veriyor.