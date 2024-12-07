Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’deki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de devam eden çatışmalar ve bölgesel krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalif grupların İdlib, Hama ve Humus’tan Şam’a doğru ilerleyişine dikkat çeken Erdoğan, sürecin kazasız belasız devam etmesini temenni ettiklerini belirtti. Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, bölgedeki gelişmelere dair Türkiye’nin tutumunu ve uluslararası iş birliği çağrılarını vurguladı.

Suriye’de Muhaliflerin İlerleyişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de muhalif grupların İdlib, Hama ve Humus üzerinden Şam’a doğru ilerlediğini hatırlatarak, bu gelişmelerin bölgesel dengeleri etkilediğini söyledi. “Temennimiz, kazasız belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin,” diyen Erdoğan, Türkiye’nin gerek istihbarat gerekse medya yoluyla süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Esed rejimine geçmişte yapılan iş birliği çağrısını hatırlatarak, “Gel, Suriye’nin geleceğini birlikte tayin edelim dedik, ancak olumlu bir cevap alamadık,” dedi.

Lübnan ve Golan’daki Sıkıntılar

Erdoğan, Suriye dışında bölgedeki diğer krizlere de değindi. Lübnan ve Golan Tepeleri’ndeki yıkıcı durumun altını çizen Cumhurbaşkanı, Lübnan Başbakanı ile gerçekleştireceği görüşmeye işaret ederek, “Bölge sıkıntıda. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz,” dedi.

Mısır’dan gelen yardım taleplerine de dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bu talepleri karşılamak için hem ayni hem de nakdi yardımlar yapacağını belirtti. Türkiye’nin yardımları, bölgedeki krizlerin çözümü ve insani destek konusunda dünya kamuoyuna bir mesaj niteliği taşıyor.

Birleşmiş Milletler ve Küresel İş Birliği

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Erdoğan, BM’nin bölgede ateşkesi kalıcı hale getirme çabalarını desteklediğini vurguladı. Erdoğan, uluslararası toplumun iş birliği yaparak, bölgedeki krizleri çözmek için ortak bir irade göstermesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’e Yönelik Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail aleyhindeki kararlarına dikkat çekerek, İsrail’in bu ihlallerden hesap vermesi gerektiğini belirtti. “İnsanlık, İsrail’in attığı adımları ve yaptığı soykırımları yalnız bırakmayacak,” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda aktif bir rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin Bölgedeki Rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem insani yardımlar hem de diplomatik çabalar yoluyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı. Türkiye, özellikle Suriye ve diğer komşu ülkelerdeki insani krizlerde öncü bir rol oynuyor.