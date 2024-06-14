Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşme, uluslararası medya tarafından geniş yankı uyandırdı. Almanya merkezli Aussiedlerbote, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi değişiklik sinyali verdiğini vurgulayarak, Türkiye'de uzun bir aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne ziyaretinin önemine dikkat çekti. EURONEWS ise "Siyasi Yumuşamada Bir Adım Daha: Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne Tarihi Ziyaret" başlığıyla haberde, muhalefet lideri Özgür Özel ile gerçekleşen buluşmanın siyasi atmosferde olumlu bir adım olduğunu aktardı. Bulgaristan Haber Ajansı BTA ise görüşmeyi, Erdoğan'ın Özel'in önceki ziyaretine karşılık olarak gerçekleştirdiği bir iade ziyareti olarak nitelendirdi, atmosferin yapıcı ve verimli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme, Türkiye'nin iç siyasetinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 18 yıl aradan sonra gerçekleşen bu buluşma, hem Türk kamuoyunda hem de uluslararası medyada geniş yer buldu. Aussiedlerbote'nin haberine göre Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde yapıcı bir atmosferde Özel ile bir araya gelerek siyasi değişiklik sinyali verdi. EURONEWS ise Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye'deki siyasi tansiyonun hafiflemesine yönelik olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Öte yandan BTA'nın değerlendirmesine göre ise bu buluşma, daha önce Özel'in gerçekleştirdiği ziyarete karşılık olarak gerçekleşen bir iade ziyareti olarak nitelendirildi.

Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne ziyareti, Türkiye'nin siyasi atmosferindeki değişen dinamikleri yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Bu görüşme, AK Parti ve CHP arasındaki siyasi diyalogun yeniden canlanmasına işaret ediyor ve muhalefet ile iktidar arasında olumlu bir iletişim örneği olarak değerlendiriliyor.