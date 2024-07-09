Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Terör ve Gazze'yi Gündeme Taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için ABD’ye hareket etmeden önce havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede yapacağı görüşmelere ilişkin bilgi veren Erdoğan, NATO’nun savunma yapısını güçlendirme amacında olduklarını ve Gazze’deki katliamları gündeme taşıyacaklarını belirtti.

NATO Zirvesi ve Savunma Yapılanması

Erdoğan, NATO’nun kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirvenin özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Zirveye ilişkin beklentilerini dile getiren Cumhurbaşkanı, “NATO’nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO’nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Artan Terör Tehlikesi ve Savunma Sanayii

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede dünya genelinde artan terör tehlikesine dikkat çekeceklerini belirterek, “Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten, ittifakı koruyan neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, NATO’nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna ve Adil Barış Çağrısı

Erdoğan, Ukrayna’daki savaş konusunda da önemli mesajlar verdi. NATO’nun savaşın tarafı haline getirilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Ukrayna’da NATO’nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte” dedi. Ayrıca, adil bir barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin NATO’daki Rolü

Türkiye’nin NATO’nun misyonlarına ve harekâtlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş ülkeden biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, NATO’nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler NATO’nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz” dedi.

Gazze’deki Katliamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan olaylara da dikkat çekti. Gazze’deki katliamları gündeme taşıyacaklarını belirten Erdoğan, “Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze’deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail’i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım” dedi.

KKTC’nin Tanınması Çağrısı

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tanınmasına yönelik çağrısını yineledi. KKTC’nin Türk devletlerinin tam üyesi konumunda olduğunu belirten Erdoğan, “KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi” ifadelerini kullandı. KKTC’yi Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) tam üye olarak görmek istediklerini de ekledi.

NATO’daki Konum ve İsrail’in Gazze Saldırıları

NATO’daki konumlarını güçlendirerek devam ettiklerini belirten Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları konusunda NATO’dan istediklerini alabilmiş olmadıklarını ifade etti.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde dünya genelinde artan terör tehlikesine ve Gazze’deki katliamlara dikkat çekeceklerini belirtti. Türkiye’nin NATO’daki rolünün önemine vurgu yapan Erdoğan, Ukrayna’daki savaş konusunda da adil bir barış çağrısında bulundu. KKTC’nin tanınması ve Gazze’deki olayların gündeme taşınması, zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.