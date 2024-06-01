Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin 23 yıldır ayakta kalmasının temelinde ortak akla verdikleri önemin yattığını belirtti. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, milletin beklentilerinin farkında olduklarını ve gereken adımları atacaklarını vurguladı. Ayrıca CHP lideri Özgür Özel'e bayramdan önce bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'daki toplantıda hem partinin hem de ülkenin gündemindeki konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini söyledi. Geçen yıl deprem felaketi ve seçimler nedeniyle toplantının ertelenmek zorunda kaldığını hatırlatan Erdoğan, tüm enerjilerini depremin yaralarını sarmak ve ülkenin acil sorunlarını çözmek için harcadıklarını belirtti.

Siyasette İstişare Kültürü

Erdoğan, siyaseti her zaman milletle istişare ederek yaptıklarını ve bu sayede çarşıda, pazarda, sokakta halkın nabzını tuttuklarını dile getirdi. AK Parti siyasetinin temel direklerinden biri olan istişare, müzakere ve katılımcılık prensiplerinin, partinin 23 yıldır ayakta kalmasının en önemli sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Bilim insanlarından gençlere, kadınlardan emekçilere kadar herkesle istişare yaparak siyaset yaptıklarını ifade etti.

Seçim Sonuçları ve Değerlendirmesi

Erdoğan, seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde analiz edildiğini ve her il ve ilçe bazında değerlendirmeler yapıldığını belirtti. Partinin geleceği açısından kritik konuları masaya yatırdıklarını ve seçimlerdeki negatif ayrışmaları göz önünde bulundurduklarını söyledi. Milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yapacaklarını ifade eden Erdoğan, partinin değişim ve yenilenme iradesini güçlü tutacağını belirtti.

Milletin Beklentileri ve Özeleştiri

Milletin değişim ve yenilenme talebinin farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, bu mesajların gereğini yapacaklarını ve siyaseti gerilim ve kutuplaşma üzerine inşa etmediklerini belirtti. 85 milyonun her ferdini kardeş olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, milletin her kesiminin teveccühüne mazhar olduklarını vurguladı. Seçim sürecinde yaşananların toplumu yorduğunu belirten Erdoğan, seçim sonuçlarının kabul edilmesi gerektiğini ve siyasetin yüksek gerilim hattına mahkûm edilmemesi gerektiğini söyledi.

CHP Lideri ile Görüşme

Erdoğan, 31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerini ziyaret ettiğini ve kendisinin de Kurban Bayramı'ndan önce Özel'e bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Siyasette bir yumuşama arzuladıklarını ifade eden Erdoğan, bu yumuşamanın hem iktidar hem de muhalefet tarafında olması gerektiğini söyledi. Terör, darbe ve hukuk dışı eylemler karşısında yumuşak bir tavır beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, siyasette yumuşamanın hukuka, demokrasiye ve insan haklarına saygı duyulması anlamına geldiğini belirtti.

Terörle Mücadele ve Yeni Anayasa

Erdoğan, terörle mücadele konusunda iktidar ve muhalefetin ortak tavır geliştirmesi gerektiğini belirtti. Teröre karşı ortak bir duruş sergilenmeden Türkiye'nin daha ileriye gidemeyeceğini söyledi. Ayrıca, darbe anayasasının yerine sivil, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasanın getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda el ele verilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin çıkarlarını savunma konusunda siyasi kimliklerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Siyasette Yumuşama Süreci

Siyasetteki yumuşamanın kelebek ömürlü olmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, farklı düşüncelerin ve sosyal farklılıkların zenginlik olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyümesi ve daha fazla refaha ulaşması için ortak tavır gösterilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Erdoğan, teröre karşı ortak tavır sergilenmeden Türkiye'nin ileriye gidemeyeceğini vurguladı.