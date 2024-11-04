Erdoğan: Gazze İçin Siyonist Zulme Boyun Eğmiyoruz, İsrail’le Ticari İlişkileri Durdurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı İsrail'le ticaretin tamamen durdurulduğunu duyurdu. Erdoğan, 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakârlık yaparak soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için çalıştıklarını vurguladı. Toplantıda, Müslümanların kanla anılan bir yıl geçirdiğini söyleyen Erdoğan, 50 bin Filistinlinin şehit düştüğünü ve yüz binlercesinin yaralandığını belirterek, Batılı ülkelerin bu durumu sadece izlediğini eleştirdi.

Erdoğan, “Biz bu toplantıyı yaparken bile Gazze ve Lübnan'da çocuklarımız ölüyor. 13 aydır işgalci güçlerin acımasız saldırılarına şahit olduk. Gazze'nin aslanları kahramanca direniyor, onurlarından taviz vermiyor,” dedi. Gazze halkının direnişine övgüde bulunan Erdoğan, Filistinlilerin zorluklara rağmen özgürlük iradelerinden geri adım atmadığını dile getirdi.

“Türkiye Kararlı Bir Duruş Sergiliyor”

Türkiye'nin, Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, 85 bin tonun üzerinde yardım malzemesi gönderdiklerini ifade etti. İsrail’e karşı kararlı bir duruş sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı, uluslararası platformlarda bu soykırımın karşısında olduklarını belirtti. “Siyonist lobilerin tehditlerine boyun eğmiyoruz. İsrail’le ticari işlemleri tamamen durdurduk. Uluslararası hukukun işlemesi için her türlü çabayı gösteriyoruz,” dedi.

Erdoğan ayrıca, İsrail'in ajans yasaklama kararına karşılık, üye ülkelerin Filistin’e daha fazla destek vermesi gerektiğine inandığını belirtti. “Siyonist saldırılara verilecek en güzel cevap, daha fazla devletin Filistin’i tanımasıdır. Tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı yineliyorum,” diyerek dayanışma ve birliktelik vurgusu yaptı.

Küresel Ekonomi ve Ortak Projeler

Erdoğan, küresel ekonomide yaşanan zorluklara değinerek, işbirliğinin önemini vurguladı. Son yıllarda enerji, arz güvenliği ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıların küresel ticareti olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “Hepimizi zorlayan bu karamsar tabloyu aşmanın yolu işbirliğini güçlendirmektir. Büyümeyi teşvik edebilir ve küresel toparlanmanın hızlanmasına katkı sağlayabiliriz,” dedi.

Siber güvenlik konusundaki tehditlere de dikkat çeken Erdoğan, üye ülkeleri ortak projeler geliştirmeye davet etti. “Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda daha dikkatli olmalıyız. Lübnan’da görülen terör eylemleri bize bu ihtiyacın önemini gösterdi,” dedi. Ayrıca, dijital ödeme sistemleri ve İslami finansın dijitalleşmesine vurgu yaparak, daha adil ve erişilebilir finansal sistemler hedeflediklerini belirtti.

İSEDAK Tahkim Merkezi'nin aktif hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, İSEDAK KOBİ programıyla ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını açıkladı. “40 yıllık işbirliğiyle büyük başarılara imza attık. Gelecek yıllarda bu başarıları daha da ileri taşıyacağız,” diyerek toplantıyı sonlandırdı.