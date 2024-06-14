Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Gazze İçin Küresel Çağrı Yapacak

Dünyanın önde gelen sanayileşmiş 7 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel davetli olarak katıldığı belirtildi. Zirve, Borgo Egnazia'da başladı ve önümüzdeki günlerde liderler, küresel konularda stratejik görüşmeler gerçekleştirecekler.

G7 Zirvesi, dünya gündeminin önemli konularından biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortadoğu'daki gelişmeler, Afrika ve Hint-Pasifik'teki durum, göç, iklim değişikliği, enerji politikaları ve yapay zekâ gibi konuları ele alıyor. Zirve boyunca, liderlerin bu konularda ortak stratejiler belirlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ikinci gününde yapacağı konuşma ise özellikle Gazze'ye odaklanacak. Erdoğan'ın konuşmasında, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmesi ve Türkiye'nin bu bölgede yürüttüğü barışçıl çözüm çabalarını vurgulaması bekleniyor. Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını anlatması ve bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunması bekleniyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumun duyarlılığını artırmak amacıyla güçlü bir mesaj vermesi öngörülüyor.

Zirvenin kapanış gününde liderler, birbirleriyle ikili görüşmeler yapacak ve G7'nin sonuç bildirisi için nihai müzakereler gerçekleştirecekler. ABD Başkanı Joe Biden'ın zirveden ayrılacağı tarih olarak 14 Haziran olarak belirtilirken, kalan liderlerin de 15 Haziran Cumartesi günü zirvenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacakları ifade edildi.

Özellikle Gazze konusunda G7 ülkeleri arasında Ukrayna krizinde ve kürtaj konusundaki anlaşmazlıkların dışında genel bir mutabakat sağlandığı bilgisi verildi. İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ukrayna ve İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik uluslararası toplumun ortak bir çözüm bulması gerektiği üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.