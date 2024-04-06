Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde 29 vatandaşın hayatını kaybetmesine dair bir iftar programında konuştu. Yangının ardından yapılan açıklamada, Erdoğan, binaya imar ruhsatı verenlerin sorumluluğunu sorgulayarak, "İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bu faciada imar ruhsatını verenler kim? Savcılarımızla bu meseleyi takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, yangının yaşandığı binanın alt katlarının gazino olarak kullanılmasına izin verenlerin de hesap vereceğini belirterek, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden işçiler için duyarsız kalanları eleştirerek, "Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadılar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının partisinin mücadelesi için hayra tebdil olacağına inandığını vurguladı. "31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinden de başarıyla çıktık. Seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sandık sonuçlarının da davamız, hareketimiz, mücadelemiz açısından Allah'ın izniyle hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. 31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, gençlere de seslenerek siyasi mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere (gençlere) devredeceğiz" dedi.